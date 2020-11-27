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Ahmet Burak Dağlıoğlu kimdir? Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Ahmet Burak Dağlıoğlu kaç yaşında, nereli?

27.11.2020 17:15 | Son Güncelleme:
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Ahmet Burak Dağlıoğlu kimdir? Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Ahmet Burak Dağlıoğlu kaç yaşında, nereli?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı. Şimdi Dağlıoğlu ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Ahmet Burak Dağlıoğlu kimdir? Ahmet Burak Dağlıoğlu kaç yaşında, nereli? İşte detaylar…

Bir son dakika gelişmesi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı. Ayrıca İletişim Başkanlığı tarafından görevden aflarını talep eden Berat Albayrak ve Arda Ermut’un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliğinin sona erdiği bildirildi. Şimdi vatandaşlar tarafından Dağlıoğlu hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki, Ahmet Burak Dağlıoğlu kaç yaşında? Ahmet Burak Dağlıoğlu nereli? İşte Ahmet Burak Dağlıoğlu biyografi detayları...

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AHMET BURAK DAĞLIOĞLU KİMDİR?

Ahmet Burak Dağlıoğlu Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine atandıktan sonra hakkında bazı detaylar merak edilmeye başlandı. 2009 senesinde Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan Dağlıoğlu, 2019 senesinde ise IE Business School’da Global Master in Finance programından yüksek lisans derecesi aldı.

Dağlıoğlu, Cumhurbakanlığı Yatırım Ofisi'nde 9 yıldan fazla süre çalışma sürdürürken Hindistan, Kuzey Amerika, Japonya ve Körfez ülkeleri takımlarında Proje Direktörü olarak ve Kamu Özel Sektör İşbirliği Daire Başkanı olarak görev yaptı.

Dağlıoğlu bu sene Şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tarafından Yatırım Ofisi Başkanlığına atanmıştı. Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığını yürütüyor.

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