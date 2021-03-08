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Ahmet Çakar: "Terim öyle konuşuyor ki ezildi sanarım"

08.03.2021 11:44 | Son Güncelleme:
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Ahmet Çakar: "Terim öyle konuşuyor ki ezildi sanarım"

Ahmet Çakar, Galatasaray'ın evinde Sivasspor ile 2-2 berabere kaldığı mücadelenin ardından Fatih Terim'in hakemlere tepki göstermesi üzerine yorum yaptı. İşte Çakar'ın Beyaz TV'deki sözleri...

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Sivasspor ile karşı karşıya geldi. 2-2 biten mücadele sonrası şampiyonluk yarışında yara alan sarı kırmızılıların oyununu Ahmet Çakar değerlendirdi.
İşte Çakar'ın açıklamaları...

"TERİM'İ TANIMASAM EZİLDİ SANIRIM"

Tanımasam, Fatih Terim'i dinlediğimde, son 30 yılda hep ezildiğini, Martin Luther King gibi çıkıp siyah çocuklarla beyaz çocukların birlikte oturup yemek yiyebildiği bir ABD istiyorum dediği gibi diyen biri var sanırım. Fatih Terim'i dinlesem, Türk futbolunda zenci mualemesi yapılmış, hiç hakkı verilmiş, ezilmiş sanırdım.

"SANKİ 200 MİLYON ZARAR EDİLMEMİŞ"

Bugün Fatih Terim'i dinlediğimde, zaman zaman az bile eleştirdiğimi anladım. Allem ediyor, kallem ediyor, olayı hakeme yıkıyor. Sanki bu ülkede futbol direktörlüğü yapmamışçasına sistemin değişmesi lazım diyor. Sanki Galatasaray'da 80 transferden 200 milyon euro zararın kararını o vermemiş gibi konuşuyor. İlk 4 yılda, toplam 10 yılda 8 şampiyonluk almamış gibi ezilmiş davranıyor.

"G.SARAY'A 2 KIYAK YAPILDI"

Galatasaray'a 2 kıyak yaptı hakem. Marcao'ya sarıyı veriyor, Marcao itiyor adamı. Marcao'yu niye atmadın? Yatabare'nin top karnına çarpıyor, oyunu durduruyor, el yaratıyor, top gidiyor, ofsayt veriliyor.

"ZİYA'YA KIRMIZI VERMEM"

Bütün bunlara rağmen, Ziya'nın Onyekuru'nun sırtına ayak temasında kırmızı kartı gerektirecek bir kasıt hissetmiyorum. Ben 20 sene hakemlik yaptım, 4 şampiyonluğa giden ilk şampiyonluğunda da penaltıyı ben verdim. Hatalı verdim değil, yine olsa veririm. Ben Sivassporlu Ziya'yı Onyekuru temasında atmam.

"PENALTI YÜZDE YÜZ"

Galatasaray'ın puan kaybetmesinde hakemin hafif bir dahli yok. Penaltıda elle oynama var, yüzde yüz penaltı. VAR'daki Ali Palabıyık'ı da kutluyorum. Galatasaray bugün doğranmadı.

"BENİM SORULARIM BAŞKA"

Sen hangi mantıkla Linnes'i sağ bek oynattın? Donk ile niye başladın? Ben bunları sorarım. 2 mütevazi takım Ankaragücü ve Sivasspor'a 5 puanı nasıl bırakırsın?

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Çakar Galatasaray Futbol Kulübü Sivasspor
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
sergen konusunca biz konusmuyoruz diye çakmaımparator hiç konuşmazsın zaten kasılmaktan konuşamıyosun yendıgınız maçlarda haklısın he bıde bısey daha soylıyım kalendekı musleraya dua et sabah aksam o olmasa sen evde oturuyor veya anadolu takımlarından birinde calısıyor olacaktın seni ve o subyancı iboyu bu ÜLKE nasıl imparator yapmıs hayret ama imparatorluk o kadar koılay değil adam olmak lazım adam
işine gelmeyen iyi gün taraftarları yine piyasada yok.komik bunlar yaa ezikler :)))
taraflı ve fanatikçe bir şey yazmak istemiyorum artık, süper ligde yaşanan olaylar açıklamalar adli boyuta geçti hep birlikte ülke futbolunu gömüyorlar.

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