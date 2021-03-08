Ahmet Çakar: "Terim öyle konuşuyor ki ezildi sanarım"

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Sivasspor ile karşı karşıya geldi. 2-2 biten mücadele sonrası şampiyonluk yarışında yara alan sarı kırmızılıların oyununu Ahmet Çakar değerlendirdi.
İşte Çakar'ın açıklamaları...
Tanımasam, Fatih Terim'i dinlediğimde, son 30 yılda hep ezildiğini, Martin Luther King gibi çıkıp siyah çocuklarla beyaz çocukların birlikte oturup yemek yiyebildiği bir ABD istiyorum dediği gibi diyen biri var sanırım. Fatih Terim'i dinlesem, Türk futbolunda zenci mualemesi yapılmış, hiç hakkı verilmiş, ezilmiş sanırdım.
Bugün Fatih Terim'i dinlediğimde, zaman zaman az bile eleştirdiğimi anladım. Allem ediyor, kallem ediyor, olayı hakeme yıkıyor. Sanki bu ülkede futbol direktörlüğü yapmamışçasına sistemin değişmesi lazım diyor. Sanki Galatasaray'da 80 transferden 200 milyon euro zararın kararını o vermemiş gibi konuşuyor. İlk 4 yılda, toplam 10 yılda 8 şampiyonluk almamış gibi ezilmiş davranıyor.
Galatasaray'a 2 kıyak yaptı hakem. Marcao'ya sarıyı veriyor, Marcao itiyor adamı. Marcao'yu niye atmadın? Yatabare'nin top karnına çarpıyor, oyunu durduruyor, el yaratıyor, top gidiyor, ofsayt veriliyor.
Bütün bunlara rağmen, Ziya'nın Onyekuru'nun sırtına ayak temasında kırmızı kartı gerektirecek bir kasıt hissetmiyorum. Ben 20 sene hakemlik yaptım, 4 şampiyonluğa giden ilk şampiyonluğunda da penaltıyı ben verdim. Hatalı verdim değil, yine olsa veririm. Ben Sivassporlu Ziya'yı Onyekuru temasında atmam.
Galatasaray'ın puan kaybetmesinde hakemin hafif bir dahli yok. Penaltıda elle oynama var, yüzde yüz penaltı. VAR'daki Ali Palabıyık'ı da kutluyorum. Galatasaray bugün doğranmadı.
Sen hangi mantıkla Linnes'i sağ bek oynattın? Donk ile niye başladın? Ben bunları sorarım. 2 mütevazi takım Ankaragücü ve Sivasspor'a 5 puanı nasıl bırakırsın?
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