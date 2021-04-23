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Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı için olay iddia

23.04.2021 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor yazarı Ahmet Çakar, bu hafta oynanacak Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı için olay iddialarda bulundu. İşte detaylar...

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı için olay iddia

Spor camiasının önde gelen isimlerinden biri olan Ahmet Çakar, yine gündem oluşturacak açıklamalarda bulundu. Bu hafta oynanacak Fenerbahçe-Kasımpaşa ile ilgili iddialarda bulunan Çakar, hakem Ümit Öztürk ile ilgili konuştu. İşte o tweetler...

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"BİLMEDİĞİMİZ BİR ŞEYLER Mİ VUKU BULUYOR?"

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Çakar Fenerbahçe Futbol Kulübü Kasımpaşa
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Ümit öztürk feneri katleder
Ümit ozturk fb düşmanı biri bunu geçmiş yaptığı verdiği kararlar ile belli etmiştir
ÇOK BİLMİŞ HANİ SEN ETEK GİYECEKTİN ERMAN SEN FE. NİN BAŞINA BELAMISINIZ SİZE AZİZ BAŞKANDAN OLSUN NASIL. CANINIZI YAKTI İSE

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