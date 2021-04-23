Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı için olay iddia

Spor camias\u0131n\u0131n \u00f6nde gelen isimlerinden biri olan Ahmet \u00c7akar, yine g\u00fcndem olu\u015fturacak a\u00e7\u0131klamalarda bulundu. Bu hafta oynanacak Fenerbah\u00e7e-Kas\u0131mpa\u015fa ile ilgili iddialarda bulunan \u00c7akar, hakem \u00dcmit \u00d6zt\u00fcrk ile ilgili konu\u015ftu. \u0130\u015fte o tweetler...\nMHK'YA G\u00d6NDERME\n\n"B\u0130LMED\u0130\u011e\u0130M\u0130Z B\u0130R \u015eEYLER M\u0130 VUKU BULUYOR?"\n\n"\u0130DD\u0130A ED\u0130YORUM..."\n\n
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