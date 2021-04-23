Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı için olay iddia

Spor camiasının önde gelen isimlerinden biri olan Ahmet Çakar, yine gündem oluşturacak açıklamalarda bulundu. Bu hafta oynanacak Fenerbahçe-Kasımpaşa ile ilgili iddialarda bulunan Çakar, hakem Ümit Öztürk ile ilgili konuştu. İşte o tweetler...

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"BİLMEDİĞİMİZ BİR ŞEYLER Mİ VUKU BULUYOR?"

"İDDİA EDİYORUM..."



