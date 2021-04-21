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Ahmet Çakar'dan Perez'e şok sözler: Aç köpek!

21.04.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar sosyal medyayı sallayacak ifadeler kullandı. Avrupa Süper Ligi hakkında açıklamalarda bulunan Çakar'ın kullandığı ''Aç köpek'' ifadesi kısa süre içinde gündem oldu. İşte detaylar...

Ahmet Çakar'dan Perez'e şok sözler: Aç köpek!

Kısa süre içinde tüm dünyanın 1 numaralı gündemi haline gelen Avrupa Süper Ligi'nin geleceği merak konusu olmuştu. Avrupa'nın majör takımlarının bir araya gelip kurduğu lig kısa süre içinde dağılma tehlikesi ile karşı karşıya gelmişti.

Avrupa’da yeni bir oluşum olarak yola çıkan Avrupa Süper Ligi’nde dağılmalar hızlı oldu. Kurucular arasında yer alan İngiliz ekipleri projeden çıktı. İngiliz ekiplerinin ardından üç takım daha Avrupa Süper Ligi projesinde yer almayacaklarını belirtti. İtalyan ekibi Juventus, Avrupa Süper Ligi’nin şu anda tasarlandığı biçimde başlama olasılığı kalmadığını açıkladı.

Avrupa'daki bölünme sonrasında ayrılıkçıların liderlerinden Real Madrid Başkanı Florentino Perez, zeytin dalını uzatmayı da ihmal etmedi. İspanyol devinin başkanı, Avrupa Süper Ligi'ni kuran 12 takımın, UEFA ve FIFA ile görüşmeye her zaman hazır olduklarını belirtirken, "UEFA ve FIFA ile masaya oturmaya hazırız, kızgın olmayı bırakmalılar" dedi.

AHMET ÇAKAR'DAN PEREZ'E SERT SÖZLER

Perez'in bu açıklamasının ardından Ahmet Çakar sosyal medya hesabından bir tweet attı. İşte o olay sözler...

asdasd


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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Çakar Avrupa Süper Ligi
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