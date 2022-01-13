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Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi ortaya çıktı! Düz yolda nasıl yoldan çıktı? İşte cevabı…

13.01.2022 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ahmet Çalık'ın geçirdiği talihsiz trafik kazasının ardından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. ‘Ahmet Çalık'ın aracı düz yolda nasıl kontrolden çıktı?’ sorusu kazayı görünce en çok merak edilenler arasında yer almıştı. Uzmanlar bu soruya yanıt vererek ‘Lastikler, su üzerinde kayma hareketi yapar. Aquaplaning-Hydroplaning yani kızaklama olur’ dedi. İşte Ahmet Çalık’ı ölüme götüren o sebebin son dakika detayları…

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi ortaya çıktı! Düz yolda nasıl yoldan çıktı? İşte cevabı…

Son dakika haberi… Ahmet Çalık’ın ölümünün ardından herkes aynı soruyu sordu: Bu feci kaza nasıl gerçekleşti? Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor’da forma giyen futbolcu Ahmet Çalık’ın (28), Ankara’da trafik kazasında vefat etmesinin yankıları sürüyor. Güvenlik kamerası kaydında, Çalık’ın aracının düz yolda kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandığı görülüyor. Kazanın sebebine ilişkin henüz açıklama yok ama uzmanlar bir noktayı vurguluyor: Aquaplaning-Hydroplaning (Kızaklama).

Türkiye gazetesinin haberine göre; Aquaplaning lastiklerin, biriken su üzerinde dönme hareketi yerine kayma hareketi yapması. Lastiğin ön kısmında ani su birikmesiyle suyun derinliğine bağlı ani yavaşlama gerçekleşerek kontrol kaybolur. Biriken suya oldukça yavaş girilmeli ve direksiyonun iki elle kuvvetli tutulması gerekir. Çalık’ın görüntülerinde de yolda su birikintisi olduğu ve öndeki kamyonun da yolda biriken suları dağıttığı göze çarpıyor.

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SERT DİREKSİYON HAREKETLERİ KAYMA İHTİMALİNİ ARTIRIR

“Diş derinliği azalmış ve sertleşmiş lastiklere sahip bir arabanın buzda kösele ayakkabı giymiş insandan farkı yoktur” diyen uzmanlar uyarıyor: Lastik basıncı yanlış ve diş derinliği azalmış lastiklerin suda kızaklama yapma ihtimali çok daha yüksektir. Lastikleriniz ıslak havada yere daha zor tutunacağı için daha yumuşak frene basma tarzı tercih edin. Sert direksiyon hareketleri kayma ihtimalini artıracaktır. Öndeki araç ile güvenli bir seyir ve fren mesafesi bırakın.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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