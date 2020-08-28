Ahmet Can Tekin, dünya devi Warner Music'in çalıştığı ilk Türk klip yönetmeni oldu

Bugüne dek 150'nin üzerinde klip çeken ve Powerturk 2020 En İyi Klip Ödülü başta olmak üzere birçok ödülün sahibi olan Ahmet Can Tekin, Warner Music için yönetmen koltuğuna oturdu. Daha önce en popüler dizilerden La Casa de Papel dizisinin müziği ile adından söz ettiren Burak Yeter, şimdi de 'Teenage Runaway' adlı parçası için Ahmet Can Tekin ile güç birliği yaptı. Başarıları ile dünyada adını duyuran Yeter'in son klibi, Tekin imzasını taşıyor. Youtube'daki diğer videoları 1 milyardan fazla izlenen genç yönetmen, klip için özel bir set kurdu.

ASTON MARTİN KLİP İÇİN ÖZEL TASARIM ARAÇ GÖNDERDİ

İstanbul Şile'de kurulan özel bir sette yapılan çekimler 16 saatte tamamlandı. 2066'dan 2020'ye uzanan bir yolculuğu anlatan klibin yönetmenliğini üstlenen Tekin, "Uzay konseptinde hazırlanan sette çekimleri, 60 kişilik bir ekip tamamladı. Sürpriz 5 top modelin de rol aldığı klipte, astronotun 2066'dan günümüze olan yolculuğunu anlatılıyor. Dünya devi Aston Martin de klipte kullanılması için iki özel tasarım aracını fabrikadan İstanbul'a gönderdi.