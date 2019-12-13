Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin ilkelerini açıkladı

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin temel ilkelerini Ankara'da düzenlenen toplantı ile açıkladı. Davutoğlu, 'Temel ilkemiz, geleneğe bağlı özgürlükçülüktür.' dedi.

Davutoğlu'nun açıklamaları:

İlk adımını samimiyetle attığımız bu yürüyüşün halkımız, ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Korku atmosferine rağmen cesaretle omuz omuza vererek Cumhuriyetimizin 100. yılına hazırlandığımız bu dönemde bir araya geldik. 70 yıllık demokrasi tarihimizin sancıları içinden geçmiş 3 nesil olarak buradayız.

Geçmişe ağıt yakmaya değil ortak gelecek inşa etmeye geliyor. Yeni şeyler söylemeye geliyoruz. Surat asmaya değil tebessüm etmeye geliyoruz. Gün, bizi ayrıştıran politikaları değil, bizi birleştiren ilkeleri konuşma günüdür.

YENİ PARTİNİN İLKELERİ

Temel ilkemiz, geleneğe bağlı özgürlükçülüktür. Basında tekelleşmeye yönelmek Türkiye'nin zihni kapasitesini daraltmaktadır. Gazetecilerin keyfi yargılamalara maruz kalmadığı bir düzeni inşa edeceğiz. Etnik, dini ve mezhebi kimlik ayrımlarına dayalı yaklaşımlarına karşı toplumun her kesimini kapsayan siyasi anlayışın sözcüsüyüz.