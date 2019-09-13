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Ahmet Davutoğlu, AK Parti’den istifasını açıkladı, yeni siyasi parti sinyali verdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.09.2019 21:25 | Son Güncelleme

Ahmet Davutoğlu, “Yıllarca alın terimizi ve fikir emeğimizi verdiğimiz partimizden istifa ediyoruz.

Ahmet Davutoğlu, “Yıllarca alın terimizi ve fikir emeğimizi verdiğimiz partimizden istifa ediyoruz. Bugünden itibaren yeni bir siyasi hareket inşa etmek ve yeni bir yola çıkmak bizim için hem tarihi bir sorumluluk hem de milletimize karşı yükümlülüğümüzün bir gereğidir” dedi.
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün, Abdullah Başçı, Nedim Yamalı ve Selim Temurci ile birlikte düzenlediği basın toplantısında AK Parti’den istifa ettiklerini açıkladı. AK Parti yönetiminin aldığı ihraç kararı ile 18 yıl önce kurulan AK Parti’yi tasfiye ettiğini belirten Davutoğlu, “Maalesef 2 Eylül 2019 AK Parti’nin kuruluş iddialarından, değerlerinden ve ilkelerinden vazgeçtiğini ilan ettiği bir gün olarak tarihe geçti. İki genel seçimi yönetmiş genel başkanını, genel başkan yardımcılarını, milletvekillerini ihraç talebiyle disipline sevk etmek, demokratik tecrübelerimizle de, siyasi geleneklerimizle de, AK Parti’nin kuruluş ilkeleriyle de örtüşmeyen vahim bir karardır. Mevcut AK Parti yönetimi, aldığı kararla 18 yıl önce kurulan AK Parti’yi tasfiye etmiştir” şeklinde konuştu.
Davutoğlu, istifa ettiklerini açıkladığı ve yeni bir partinin sinyalini verdiği konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Bugünden itibaren zikrettiğimiz temel ilkeler doğrultusunda yeni bir siyasi hareket inşa etmek ve yeni bir yola çıkmak bizim için hem tarihi bir sorumluluk hem de milletimize karşı yükümlülüğümüzün bir gereğidir.”
Davutoğlu, toplantı sonrasında gazetecilerin sorularını almadı.

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