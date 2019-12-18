HABER

Ahmet Davutoğlu: AKP'den Gelecek Partisi'ne

18.12.2019 20:52 | Son Güncelleme

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu, kurduğu Gelecek Partisi ile yıllarca içinde yer aldığı Adalet ve Kalkınma Partisi ve omuz omuza mücadele ettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı açıktan muhalefete başladı. Peki Ahmet Davutoğlu'nun siyasi serüveni en başından bugüne nasıl bir seyir izledi? Hazırladığımız kısa belgeselde Davutoğlu'nun bu serüvenini 1980'lerden bugüne uzanarak ele aldık.

Ahmet Davutoğlu: AKP'den Gelecek Partisi'ne

https://www.youtube.com/watch?v=ft2fyDA0jY0

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi, 13 Aralık'ta Ankara'da yapılan tanıtım toplantısıyla kuruluşunu ilan etti.

Şimdi Davutoğlu, uzun yıllar boyunca içinde yer aldığı Adalet ve Kalkınma Partisi ve omuz omuza mücadele ettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yeni partisiyle açıktan muhalefet yürütecek.

Peki Ahmet Davutoğlu'nun siyasi serüveni en başından bugüne nasıl bir seyir izledi?

Hazırladığımız kısa belgeselde Davutoğlu'nun bu serüvenini 1980'lerden bugüne uzanarak ele aldık.

Birinci bölümde, Davutoğlu'nun akademik kariyeri yanında İslami-muhafazakâr camia açısından önemli bir düşünce kuruluşu olan Bilim ve Sanat Vakfı'ndaki etkinliği, siyaset bilimi alanındaki düşünsel çalışmaları ve bu camia içinde edindiği prestijle 'Hoca' lakabını alması aktarılıyor.

İkinci bölümde, Davutoğlu'nun 2002'de dönemin başbakanı Abdullah Gül'ün çağrısıyla aktif siyasete girip yıllar içinde oluşturduğu görüşlerini siyaset pratiğine uygulamayı deneme fırsatı elde ettiği danışmanlık ve dışişleri bakanlığı dönemi ele alınıyor.

Üçüncü bölümde, Davutoğlu'nun siyasi kariyerinde zirve noktasında ulaştığı başbakanlık dönemi, Türkiye'de 2015-2016 yılları arasında yaşanan çalkantılı süreçle birlikte yansıtılıyor.

Dördüncü bölümde ise Davutoğlu'nun Erdoğan'la ayrışması, başbakanlıktan istifası, muhalefet saflarına geçişi ve yeni bir partisini kurması aktarılıyor.

Videoda başbakan olduğu süreçte bir dönem Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yapan, bir dönem ise Anadolu Ajansı'nın genel müdürlüğünü yürüten gazeteci - yazar Kemal Öztürk ile Davutoğlu'nun 'Stratejik Derinlik' kitabını eleştirmek için 'Pan-İslâmcının Macera Kılavuzu' kitabını kaleme alan, gazeteci - belgesel sinemacı Ümit Kıvanç'ın görüşlerine de yer veriliyor.

Video-haber: Ege Tatlıcı ve Mahmut Hamsici

Ahmet Davutoğlu: AKP'den Gelecek Partisi'ne

PARTNERMahkeme salonu buz kesti! 'Karım sekiz adamla...'Mahkeme salonu buz kesti! 'Karım sekiz adamla...'
Son dakika: BM, Küresel Mülteci Forumu'nda yaklaşık 7,7 milyar dolar taahhütte bulunulduğunu duyurduSon dakika: BM, Küresel Mülteci Forumu'nda yaklaşık 7,7 milyar dolar taahhütte bulunulduğunu duyurdu
Denizli'de 1 çocuk annesi kendisini iple astıDenizli'de 1 çocuk annesi kendisini iple astı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan yeni partilerle ilgili son dakika açıklaması

Erdoğan'dan yeni partilerle ilgili son dakika açıklaması

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

E-devlet'ten sorgulanabilecek

E-devlet'ten sorgulanabilecek

Erdoğan'dan Simit Sarayı iddiaları hakkında açıklama

Erdoğan'dan Simit Sarayı iddiaları hakkında açıklama

Öğrenci servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var

Öğrenci servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var

Bu acının tarifi yok! İki kardeşin bir gün arayla feci ölümü

Bu acının tarifi yok! İki kardeşin bir gün arayla feci ölümü

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: BM, Küresel Mülteci Forumu'nda yaklaşık 7,7 milyar dolar taahhütte bulunulduğunu duyurdu

Son dakika: BM, Küresel Mülteci Forumu'nda yaklaşık 7,7 milyar dolar taahhütte bulunulduğunu duyurdu

Son dakika: Selam Tevhid kumpası davasında flaş gelişme

Firari hakim ve savcılar için kırmızı bülten!

Son dakika! Doğa Koleji satışında son durum! Doğa Kolejini kim aldı? Doğa Koleji İTÜ Vakfı'na mı satıldı?

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Son dakika: Samsun’un Çarşamba ilçesinde servis takla attı! Çok sayıda yaralı

Öğrenci servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var

Beyoğlu'nda 'kız kaçırma' çatışmasında yoldan geçerken vurulup hayatını kaybeden Berkay İşlev davasında karar çıktı

'Kız kaçırma' çatışmasında iki kişi hayatını kaybetmişti! Karar verildi

Aynı aileden 4 kişi ölmüştü... O kavşakta düzenleme çalışmaları başladı

Aynı aileden 4 kişi ölmüştü... Bu sabah başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.