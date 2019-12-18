Ahmet Davutoğlu: AKP'den Gelecek Partisi'ne

https://www.youtube.com/watch?v=ft2fyDA0jY0

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi, 13 Aralık'ta Ankara'da yapılan tanıtım toplantısıyla kuruluşunu ilan etti.

Şimdi Davutoğlu, uzun yıllar boyunca içinde yer aldığı Adalet ve Kalkınma Partisi ve omuz omuza mücadele ettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yeni partisiyle açıktan muhalefet yürütecek.

Peki Ahmet Davutoğlu'nun siyasi serüveni en başından bugüne nasıl bir seyir izledi?

Hazırladığımız kısa belgeselde Davutoğlu'nun bu serüvenini 1980'lerden bugüne uzanarak ele aldık.

Birinci bölümde, Davutoğlu'nun akademik kariyeri yanında İslami-muhafazakâr camia açısından önemli bir düşünce kuruluşu olan Bilim ve Sanat Vakfı'ndaki etkinliği, siyaset bilimi alanındaki düşünsel çalışmaları ve bu camia içinde edindiği prestijle 'Hoca' lakabını alması aktarılıyor.

İkinci bölümde, Davutoğlu'nun 2002'de dönemin başbakanı Abdullah Gül'ün çağrısıyla aktif siyasete girip yıllar içinde oluşturduğu görüşlerini siyaset pratiğine uygulamayı deneme fırsatı elde ettiği danışmanlık ve dışişleri bakanlığı dönemi ele alınıyor.