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Ahmet Davutoğlu: Ben kendimi sağcı olarak görmedim hiçbir zaman

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.08.2020 09:18 | Son Güncelleme

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sol bir ortamda büyüdüğünü kendisini hiçbir zaman sağcı olarak görmediğini söyledi.

Ahmet Davutoğlu: Ben kendimi sağcı olarak görmedim hiçbir zaman

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Armağan Çağlayan'ın YouTube’da yayınlanan “Gör Beni” programına konuk oldu.

Akademik ve siyasi hayatına, aile yaşamına ve çocukluğuna dair anılarını paylaşan Davutoğlu, sol bir ortamda büyüdüğünü ifade etti.

Davutoğlu kendisinin sağcı olarak görmediğini ise şu ifadelerle anlattı:

"Sol-sağ denklemi içinde de sol bir ortamda büyüdüm. İstanbul Lisesi, Boğaziçi Üniversitesi… Ama ben kendimi sağcı olarak görmedim hiçbir zaman. Fakat ilgilendiğim alanlar bu toplumun o klasik değerlerine olan saygım dolayısıyla bu ikisinin mezcetmeye çok çalıştım. Marksist literatürü de ortaokul çağlarında okuduk hepimiz o günkü şartlar gereği…"

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