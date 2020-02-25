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  4. Ahmet Davutoğlu çöp toplamaya çıktı! O anları TikTok’ta paylaştı

Ahmet Davutoğlu çöp toplamaya çıktı! O anları TikTok’ta paylaştı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.02.2020 08:02 | Son Güncelleme

AK Partiden istifa ederek Gelecek Partisi'ni kuran eski başbakan Ahmet Davutoğlu, ailesiyle çöp toplamaya çıktı. Davutoğlu, o anları TikTok’ta paylaştı.

Ahmet Davutoğlu çöp toplamaya çıktı! O anları TikTok’ta paylaştı

Parti çalışmalarını hızla sürdüren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kısa bir süre önce, "Gençlik nerede dedim, TikTok’ta dediler. Biz de geldik. Gençlik nerede biz oradayız" diyerek milyonlarca kullanıcısı olan TikTok’a üye olmuştu.

DAVUTOĞLU TİKTOK'TA PAYLAŞTI

Davutoğlu, TikTok’ta paylaştığı yeni videosunda ailesiyle Göktürk’teki ormanda çöp topluyor.

Davutoğlu, videoda, "Cemre suya düştü baharın habercisi, biz de Göktürk piknik alanında temizlik yapıyoruz" diyor.

Davutoğlu’nun eşi Sare Davutoğlu da "Piknik mevsimi başladı, lütfen arkamızda çöp bırakmayalım" diye konuşuyor.

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