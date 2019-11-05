Ahmet Davutoğlu'dan İstanbul Şehir Üniversitesi açıklaması! Sosyal medyadan sert tepki gösterdi

AK Parti'den istifa eden ve yeni parti çalışmalarına başlayan Ahmet Davutoğlu, kurucusu olduğu İstanbul Şehir Üniversitesi’nin bankadaki tüm varlıklarına Halkbank tarafından tedbir konulması ve bununla ilgili medya organlarında çıkan haberlere tepki gösterdi.

Medyada yer alan haberlerde Davutoğlu’nun İstanbul Şehir Üniversitesi’ne usulsüz şekilde bedelsiz arazi tahsis ettiği iddia edilmişti. Daha önce de Halkbank, üniversitenin tüm varlıklarına tedbir koydurmuştu. Davutoğlu, İstanbul Şehir Üniversitesi'ne arazi tahsisinin iptali ve bununla ilgili çıkan haberleri 28 Şubat ve 17-25 Aralık sürecine benzetti.

'MİLLETİN ÖNÜNÜ KESMEYE ÇALIŞMAKTIR'

Davutoğlu, "Bugün aynı yollardan geçenler, aynı eğitimi alanlar, aynı havayı soluyanlar yine aynı şekilde ülkemizde siyasetin, alternatif görüşün ve son tahlilde milletin önünü kesmeye çalışmaktadırlar" dedi ve üniversite aleyhindeki kampanyanın siyasi eylemin bir parçası olduğunu savundu.

Davutoğlu sosyal medya hesabından şu açıklamayı yayınladı:

Gerek 28 Şubat’ta, gerek 17-25 Aralık sürecinde, öncesinde ve sonrasında kesinleşmemiş iddianameler, üretilmiş sahte deliller, hukuk diline çevrilmiş iftiralar ve paralel devlet yapısı taassubu ile alınan haksız kararlar ile ülkenin kaderine yön verilmeye çalışıldığını görmüştük. Bugün aynı yollardan geçenler, aynı eğitimi alanlar, aynı havayı soluyanlar yine aynı şekilde ülkemizde siyasetin, alternatif görüşün ve son tahlilde milletin önünü kesmeye çalışmaktadırlar.