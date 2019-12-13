Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin ilkelerini açıkladı

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin temel ilkelerini Ankara'da düzenlenen toplantı ile açıkladı. Davutoğlu, 'Temel ilkemiz, geleneğe bağlı özgürlükçülüktür.' dedi. Davutoğlu'nun açıklamaları: İlk adımını samimiyetle attığımız bu yürüyüşün halkımız, ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Korku atmosferine rağmen cesaretle omuz omuza vererek Cumhuriyetimizin 100. yılına hazırlandığımız bu dönemde bir araya geldik. 70 yıllık demokrasi tarihimizin sancıları içinden geçmiş 3 nesil olarak buradayız. Geçmişe ağıt yakmaya değil ortak gelecek inşa etmeye geliyor. Yeni şeyler söylemeye geliyoruz. Surat asmaya değil tebessüm etmeye geliyoruz. Gün, bizi ayrıştıran politikaları değil, bizi birleştiren ilkeleri konuşma günüdür. YENİ PARTİNİN İLKELERİ Temel ilkemiz, geleneğe bağlı özgürlükçülüktür. Basında tekelleşmeye yönelmek Türkiye'nin zihni kapasitesini daraltmaktadır. Gazetecilerin keyfi yargılamalara maruz kalmadığı bir düzeni inşa edeceğiz. Etnik, dini ve mezhebi kimlik ayrımlarına dayalı yaklaşımlarına karşı toplumun her kesimini kapsayan siyasi anlayışın sözcüsüyüz.

Bütün kimliklerin kültürel miraslarını koruma ve geliştirmek haklarını temel insan hakları olarak görüyor ve desteklenmesini savunuyoruz. Ana dilin öğretilmesi toplumsal barış ve dayanışmamızı tahkim edecektir. "TEMEL İLKEMİZ ÖZGÜRLÜKÇÜ LAİKLİK, ÇOĞULCU DİN ANLAYIŞIDIR" Siyaset alanında herkes kendi imtihanını vermeli ama dini değerleri kimse imtihan sathına sokmamalıdır. Devlet, bütün dini, mezhebi anlayışlara aynı mesafede olmalıdır. Temel ilkemiz, özgürlükçü laiklik, çoğulcu din anlayışıdır. Siyasetin dini semboller üzerinden güç devşirmesinin önüne geçecek bir kurallar manzumesi oluşturulacaktır. Dini hiçbir yapının devlet içinde ayrıcalıklı konum edinmesine asla müsaade edilmeyecektir. Paralel yapılanmalara yönelinmesi engellenecektir. Özgürlüğü garanti edilmemiş insanın kendi onurunu yaşaması mümkün değildir. Eğitimi insan devşirme alanı olarak değil, nitelikli insan yetiştirme alanı olarak görüyoruz. Çocukların en temel hakkı sevgi ve şefkat, gençlerin hakkı istihdam, yetişkinlerin temel hakkı onurlu yaşam hakkı, yaşlıların temel hakkı ise huzurlu çevre hakkıdır.

Özgün kavramları tüketen popülist hamasetten kesinlikle uzak duracağız. Varolan gerçeklik ile gelecek vizyonu arasında söylem eylem tutarlılığını sergileyeceğiz.

"SİYASET İLETİŞİM İLKEMİZ NEZAKETTİR"



Siyasi iletişim ilkemiz nezakettir. İnsan onuruna doğrudan saldırı niteliği taşıyan aşağılama, nefret dili aramızda barınamaz. Siyasi muhataplarımız bize karşı hangi dili kullanırlarsa kullansın bu temel ilkelerden asla vazgeçmeyeceğiz. Siyasi davranış ilkemiz ahlaki tutarlılık ve şeffaflıktır. Gördüğümüz gibi olup olduğumuz gibi görüneceğiz. Yolsuzlukların kökünden engellenmesi için kamu adına yapılan her türlü işlem kamu denetimine açık olmalıdır. Kamu görevi yürütenlerin aile mensupları ne özel ayrıcalığa sahip olmalıdır ne de yıpratıcı eleştiriye muhatap olmalıdır. Siyasi ahlak, şeffaflık, siyasetin finansmanı, imar rantlarının vergilendirmeleri yasaları acilen çıkarılmalıdır. Parti olarak lider kültü ve edilgen kadrolar anlayışına dayanan siyaseti reddediyoruz. Güçlü kadrolar, kolektif akıl ve dinamik kitle etkileşimini temel almaktadır partimiz. Yargı bağımsızlığı esastır. Bu bağımsızlık devlet içinde oluşabilecek örgütlenmelere karşı da korunacak ve jüristokrasinin de önüne geçilecektir. Hakimler ve savcılar kurulu, hakimler kurulu ve savcılar kurulu olarak ikiye ayrılacaktır.