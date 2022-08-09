Ahmet Davutoğlu ile AK Partili vatandaş böyle tartıştı: 'Yediğiniz çorbayı nasıl kirlettiniz?'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ümraniye'yi ziyaret etti. Çarşı esnafını ziyaret eden Davutoğlu'na, partililer eşlik etti.

Davutoğlu, ziyareti sırasında bir vatandaşla tartıştı. Davutoğlu ile karşılaşan vatandaş, "Yediğiniz çorbayı nasıl kirlettiniz?" diye seslendi.

Davutoğlu, kendisine tepki gösteren vatandaşa, "Onlar milletin çorbasını kirlettiler, bak bembeyaz gömlekle dolaşıyorum ben" sözleriyle yanıt verdi.

Davutoğlu'nun korumaları ile vatandaş arasında da bir tartışma yaşandı.

