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Ahmet Davutoğlu ile AK Partili vatandaş böyle tartıştı: 'Yediğiniz çorbayı nasıl kirlettiniz?'

09.08.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Ümraniye ziyaretine bir vatandaşla girdiği tartışma damga vurdu. "Yediğiniz çorbayı nasıl kirlettiniz?" diye seslenen vatandaşa yanıt veren Ahmet Davutoğlu, "Onlar milletin çorbasını kirlettiler, bak bembeyaz gömlekle dolaşıyorum ben" dedi. İşte o tartışmanın detayları...

Ahmet Davutoğlu ile AK Partili vatandaş böyle tartıştı: 'Yediğiniz çorbayı nasıl kirlettiniz?'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ümraniye'yi ziyaret etti. Çarşı esnafını ziyaret eden Davutoğlu'na, partililer eşlik etti.

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Davutoğlu, ziyareti sırasında bir vatandaşla tartıştı. Davutoğlu ile karşılaşan vatandaş, "Yediğiniz çorbayı nasıl kirlettiniz?" diye seslendi.

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Davutoğlu, kendisine tepki gösteren vatandaşa, "Onlar milletin çorbasını kirlettiler, bak bembeyaz gömlekle dolaşıyorum ben" sözleriyle yanıt verdi.

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Davutoğlu'nun korumaları ile vatandaş arasında da bir tartışma yaşandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ümraniye Ahmet Davutoğlu
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