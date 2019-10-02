Ahmet Davutoğlu ile Ufuk Uras'tan dikkat çeken görüşme! Sosyal medyadan duyurdu

AK Parti'den istifa eden ve yeni parti için çalışmalara başlayan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski HDP'li Ufuk Uras bir araya geldi.

Davutoğlu ile 3 saatlik bir görüşme yaptığını duyuran Uras, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sayın Ahmet Davutoğlu'yla ülkenin durumu ve olası senaryolar üzerine kapsamlı bir görüşme yaptık. 3 saate yakın görüşmemizin sonunda sayın Davutoğlu, lütfettiler kitaplarını imzaladılar. Sayın Davutoğlu'nun yakında Cambridge yayınlarından çıkacak yeni kitabını da ilgiyle bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

ALİ BABACAN'IN PARTİSİNE KATILACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Uras’ın daha önce Ali Babacan'ın kuracağı partiye katılacağı iddia edilmiş HDP Eski milletvekili Ufuk Uras da, Ali Babacan ile 10 yılı aşkın süredir görüşmediğini ve partisinde yer almayacağını açıklamıştı.



