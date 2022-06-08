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Ahmet Davutoğlu'ndan canlı yayında dikkat çeken sözler! "Keşke Sayın Cumhurbaşkanı..."

08.06.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak "Türkiye'de büyük bir uzlaşıya ihtiyaç hissettiğimiz bir dönemdeyiz. Keşke Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir masa kursaydı. Pandemi bir imkandı. 'Sizden destek bekliyoruz, ülkeyi beraber çıkaralım' deseydi. Yapmadı Cumhurbaşkanı." dedi.

Ahmet Davutoğlu'ndan canlı yayında dikkat çeken sözler! "Keşke Sayın Cumhurbaşkanı..."

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Fox Tv'de İsmail Küçükkaya'nın Çalar Saat programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Türkiye'de büyük bir uzlaşıya ihtiyaç hissettiğimiz bir dönemdeyiz. Keşke Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir masa kursaydı." diyen Davutoğlu, "Türkiye'nin birleştirici masasını Cumhurbaşkanı kurmalıydı, kuramadı. Bu masayı sen kurmalıydın Sayın Cumhurbaşkanı" dedi.

Davutoğlu'nun açıklamasından satır başları:

"FAİZ PİYASADA HER AN ARTIYOR"

"Erdoğan'ın, TÜİK'in, Merkez Bankası'nın açıklamalarına dışarıdan baktıklarında 'Bunlar ekonomi bilmiyor' deniliyor. Örtülü faiz uyguluyorlar. Faiz artırmadığını iddia ediyor ama faiz piyasada her an artıyor.

Davutoğlu’ndan dikkat çeken cumhurbaşkanı adayı açıklamasıDavutoğlu’ndan dikkat çeken cumhurbaşkanı adayı açıklaması

"BU MASAYI SEN KURMALIYDIN"

Türkiye'de büyük bir uzlaşıya ihtiyaç hissettiğimiz bir dönemdeyiz. Keşke Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir masa kursaydı. Pandemi bir imkandı. 'Sizden destek bekliyoruz, ülkeyi beraber çıkaralım' deseydi. Yapmadı Cumhurbaşkanı. Kendi yanında olan bizleri bile tasfiye etti. Yanına kimleri aldı? 90'lı yılların çetelerini, 90'lı yılların aktörlerini Perinçek'leri vs. aldı. Türkiye'nin birleştirici masasını Cumhurbaşkanı kurmalıydı, kuramadı. Bu masayı sen kurmalıydın Sayın Cumhurbaşkanı. Sen Türkiye'yi böldün, ayrıştırdın. Sana oy vermeyenleri hasım gibi gördün."

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