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  4. Ahmet Davutoğlu ucuz sosyal konut projesi sorusuna çok konuşulan o tweet ile cevap verdi

Ahmet Davutoğlu ucuz sosyal konut projesi sorusuna çok konuşulan o tweet ile cevap verdi

19.09.2022 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor ve önemli açıklamalar yapıyor. Davutoğlu'na, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından detayları açıklanan, başvuruların başladığı ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Sosyal Konut Projesi ile ilgili düşünceleri de soruldu. Davutoğlu, bu soruya sosyal medyada çok konuşulan bir tweet ile cevap verdi.

Ahmet Davutoğlu ucuz sosyal konut projesi sorusuna çok konuşulan o tweet ile cevap verdi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Habertürk erkanlarındaki Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın konuğu oldu. Davutoğlu, canlı yayında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunuyor. Davutoğlu programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladı ve çok sayıda vatandaşın başvuruda bulunduğu ucuz sosyal konut projesiyle ilgili düşüncelerini de belirtti. İşte detaylar...

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Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

SOSYAL KONUT PROJESİ

16 bin liranın altında kazanana dar gelirli dediler. Demek ki hükümet 16 bin liranın altında olanları dar gelirli olarak tanımlıyor. O zaman dar gelirliler, bu konutları bu şartları nasıl alacaklar? 3,5 milyon müracaat olmuş. Geçmişte verilen sözler yerine getirilmemiş.

Bunun seçim yatırımı olduğunu herkes biliyor, halk da bunun farkında. Halk 'bir şekilde başvurayım, sonra bakarım' diyor. Halk o kadar biçare ki, her yere olta atıyor.

Sosyal medyada vardı; "Vatandaş hem Green Card'a hem TOKİ'ye başvuruyor."

İşte sosyal medyada çok konuşulan o tweet:

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İstanbul'a bu kadar büyük konut yükü nereye yapılacak? İstanbul nereye doğru genişleyecek?

İmar rantını ortadan kaldırmadan dar gelirliye rahat yok.

6’LI MASA ADAYINI NEDEN AÇIKLAMIYOR?

Bir an önce 'Cumhurbaşkanı adayınızı açıklayın' diyor. Bizim amacımız temelin sağlam atılması. Kişisel tartışma değil hiçbir lider. Daha bu 6'lı masa oluşalı 8-9 ay oldu. Genel başkanlar kendi tabanlarına 'gerilime, paniğe gerek yok' mesajını verdi.

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