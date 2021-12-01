HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Ahmet Davutoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: Allah aşkına konuşma artık

Ahmet Davutoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: Allah aşkına konuşma artık

01.12.2021 00:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, doların 14 TL'ye yaklaşmasını sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi. Davutoğlu, "Konuşmayla birlikte ise 14 TL’ye kadar yükseldi! Bu konuşmalar TL’ye taammüden saldırı niteliği kazandı. Allah aşkına konuşma artık!" ifadelerini kullandı.

Ahmet Davutoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: Allah aşkına konuşma artık

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın televizyon programına katılacağı haberiyle doların 13 lirayı aştığını ve konuşmasıyla birlikte 14 TL’ye yükseldiğini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'enflasyon' açıklamasıSon Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'enflasyon' açıklaması

"ALLAH AŞKINA KONUŞMA ARTIK"

Ahmet Davutoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Dolar; ülkeye güven vermesi gereken, vatandaşları sakinleştirmesi beklenen Sn. Cumhurbaşkanı’nın televizyona çıkacağı haberiyle 13’ü aştı.

Konuşmayla birlikte ise 14 TL’ye kadar yükseldi! Bu konuşmalar TL’ye taammüden saldırı niteliği kazandı. Allah aşkına konuşma artık!"

Erdoğan'dan Babacan yorumu: Sen karar mercii değilsin kiErdoğan'dan Babacan yorumu: Sen karar mercii değilsin ki


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Birlikteliği aileler de onayladı! Birlikteliği aileler de onayladı!
İnşaat işçileri lodosta canlarını zor kurtardı! Uçmamak için birbirlerine sarıldılarİnşaat işçileri lodosta canlarını zor kurtardı! Uçmamak için birbirlerine sarıldılar
Bahçeli'den Yavaş'a: Bundan sonra dikkat etsin!Bahçeli'den Yavaş'a: Bundan sonra dikkat etsin!
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan Gelecek Partisi Gelecek Partisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gaziantep'te infial yaratan görüntü!

Gaziantep'te infial yaratan görüntü!

Değişimiyle şaşkına çevirdi!

Değişimiyle şaşkına çevirdi!

Merkez Bankasında bir ayrılık daha

Merkez Bankasında bir ayrılık daha

Erdoğan'dan 'enflasyon' açıklaması

Erdoğan'dan 'enflasyon' açıklaması

MYK sonrası flaş 'asgari ücret' mesajı

MYK sonrası flaş 'asgari ücret' mesajı

30 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

30 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

İstanbul'da lodos can aldı! Kahreden detay

İstanbul'da lodos can aldı! Kahreden detay

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

İnternetten tanıştığı kadın kâbusu oldu: Fotoğraflarımı çekti

İnternetten tanıştığı kadın kâbusu oldu: Fotoğraflarımı çekti

Korkutan uyarı geldi: 1 aylık süremiz var, 2 katına çıkacak

Korkutan uyarı geldi: 1 aylık süremiz var, 2 katına çıkacak

Deniz taştı, TIR devrildi, çatılar uçtu! Fırtına kâbusu

Deniz taştı, TIR devrildi, çatılar uçtu! Fırtına kâbusu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.