Ahmet Davutoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: Allah aşkına konuşma artık

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın televizyon programına katılacağı haberiyle doların 13 lirayı aştığını ve konuşmasıyla birlikte 14 TL’ye yükseldiğini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi.

"ALLAH AŞKINA KONUŞMA ARTIK"

Ahmet Davutoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Dolar; ülkeye güven vermesi gereken, vatandaşları sakinleştirmesi beklenen Sn. Cumhurbaşkanı’nın televizyona çıkacağı haberiyle 13’ü aştı.

Konuşmayla birlikte ise 14 TL’ye kadar yükseldi! Bu konuşmalar TL’ye taammüden saldırı niteliği kazandı. Allah aşkına konuşma artık!"



