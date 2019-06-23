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Ahmet Davutoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na tebrik

SEÇİM HABERLERİ  | 23.06.2019 22:17 | Son Güncelleme

Ahmet Davutoğlu, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti.

Ahmet Davutoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na tebrik

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanan CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tebrik etti.

Davutoğlu mesajında şunları söyledi:

İstanbullular yenilenen Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde nihai kararlarını verdiler. Sonuçların hayırlı olmasını diliyor, Sayın Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ediyorum.


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