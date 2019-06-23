Ahmet Davutoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na tebrik

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanan CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tebrik etti.
Davutoğlu mesajında şunları söyledi:
İstanbullular yenilenen Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde nihai kararlarını verdiler. Sonuçların hayırlı olmasını diliyor, Sayın Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ediyorum.
İstanbullular yenilenen Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde nihai kararlarını verdiler.— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) 23 Haziran 2019
Sonuçların hayırlı olmasını diliyor, Sayın Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ediyorum.