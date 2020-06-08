Ahmet Davutoğlu'ndan flaş 'Ayasofya' çıkışı

Gelecek Partisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Davutoğlu, sosyal medya hesaplarından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Üç aydır devam eden koronavirüsle mücadele sürecinde kademeli normalleşme safhasına geçildiğini anımsatan Davutoğlu, olası ikinci dalganın önlenebilmesi için Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda kontrollü hayat tarzının dikkatle korunması gerektiğini vurguladı.

'BİR AN ÖNCE BU YASAĞI KALDIRIN'

65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik önlemleri değerlendiren Davutoğlu, şunları kaydetti:

"İktidarın 65 yaş üstündeki insanımız için alabildiği tek önlem sokağa çıkma yasağı olmuştur. Bu, neye benziyor biliyor musunuz? Okul olmadan milli eğitim bakanı olmak, hastane olmadan sağlık bakanı olmakla aynı şey. 65 yaş üstü için önlem alamıyorsunuz, özel düzenleme yapamıyorsunuz, sadece evlerine hapsediyorsunuz. Bunu da salgınla mücadele etmek sanıyorsunuz. Bir an önce bu yasağı gerekli önlemleri alarak kaldırın."

'VEKİLLERİN CEZAEVİNE GÖNDERİLMESİ ADALET ARAYIŞINDAN DEĞİL'