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  4. Ahmet Davutoğlu'ndan flaş 'istifa' açıklaması: İlk defa söylüyorum...

Ahmet Davutoğlu'ndan flaş 'istifa' açıklaması: İlk defa söylüyorum...

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.04.2020 11:09 | Son Güncelleme

AK Parti'den istifa edip Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu, katıldığı canlı yayın programında 2016'da yaşadığı istifa süreciyle ilgili konuştu. Davutoğlu 'İlk defa söylüyorum burada. Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle birlikte istifamızı verelim dediler'" dedi.

Yakın tarihte kurulan Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, FOX TV’de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa ve geri dönüş sürecini değerlendiren Davutoğlu, 2016'da yaşadığı istifa süreci ile ilgili, 'İlk defa söylüyorum burada... Bütün teşkilatlar "İzin verin sizinle birlikte istifamızı verelim' iddiasında bulundu.

2016 yılında istifa edip Başbakanlık ve AK Parti Genel Başkanlığını koltuğunu Binali Yıldırım’a bırakan Ahmet Davutoğlu, Bakan Soylu’nun istifa ve geri dönüş sürecini değerlendirdi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan habersiz sokağa çıkma yasağı kararı alamaz. Soylu’nin istifası doğru bir karardı ama arkasında duramadı.

'İLK DEFA SÖYLÜYORUM' DİYEREK AÇIKLADI

Davutoğlu, 2016’da yaşadığı istifa süreciyle ilgili de konuştu:

İlk defa söylüyorum burada. Bütün teşkilatlar “İzin verin sizinle birlikte istifamızı verelim” dediler.

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Ahmet Davutoğlu gelecek partisi ismail küçükkaya istifa

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