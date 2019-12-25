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  3. Ahmet Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ahmet Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.12.2019 15:47 | Son Güncelleme

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak, 'O zaman Genelkurmay Başkanımıza nasıl savunma yapılabileceği konusunda çalışma talimatı vermiştim. Düşman bir güç eğer üç köprüyü ve kanal üzerinde yapılması planlanan altı köprüyü imha ettiğinde, terör grubu bir saldırıda ya da illegal kontrol çabası görüldüğünde bu köprülerin çökmesi durumunda adaya dönüşecek olan ana İstanbul'un nasıl korunabileceği konusunda çalışma talimatı vermiştim' dedi.

Ahmet Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara'da, partisinin kuruluş ilanında sözünü ettiği Politika İzleme Kurulları ve Genel Başkan Yardımcılarını açıklayacağı programda, Kanal İstanbul ile ilgili konuştu.

Davutoğlu'nun açıklamaları:

Kanal İstanbul projesi gündeme geldiğinde Dışişleri Bakanı olarak bu projenin Montrö bağlamındaki sakıncalara devlet içi istişarelerde dikkat çekmiştik. Başbakanlık döneminde de kanaatlerimizi paylaşarak stratejik çerçeve geliştirdik. Ekolojik konular söz konusu. Montrö'nün en önemli kazanımlardan biri olduğu dikkate alınmalı, halel getirecek uygulamalardan kesinlikle kaçınılmalıdır.

Marmara Denizi'nin ekolojik özellikleri tekrar gözden geçirilmeli, Terkos Gölü de dahil. Başbakanlık döneminde raporlardan tatmin olmadığım için tekrar fizibilite yapılması talimatı vermiştim.

"GENELKURMAY BAŞKANINA TALİMAT VERMİŞTİM"

Stratejik olarak en zor korunabilen coğrafi formasyonlar adalardır. İstanbul şehri Avrupa yakası, sur içi bir adaya dönüşüyor. O zaman Genelkurmay Başkanımıza nasıl savunma yapılabileceği konusunda çalışma talimatı vermiştim. Düşman bir güç eğer üç köprüyü ve kanal üzerinde yapılması planlanan altı köprüyü imha ettiğinde, terör grubu bir saldırıda ya da illegal kontrol çabası görüldüğünde bu köprülerin çökmesi durumunda adaya dönüşecek olan ana İstanbul'un nasıl korunabileceği konusunda çalışma talimatı vermiştim. Aynı kaygıları taşıyorum.

Stratejik olarak Türkiye'ye getirebileceği yükler soğuk kanlı bir şekilde ele alınmalı. Biz Gelecek Partisi olarak bir rapor hazırlayacağız.

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Ahmet Davutoğlu Kanal İstanbul

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