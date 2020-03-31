Ahmet Davutoğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri: Burada bir terslik yok mu?

Eski başbakanlardan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 aylık maaşını bağışlayarak başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'nı eleştirdi.

Ahmet Davutoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Milletimiz fedakardır, ihtiyaç duyduğunda sadece malını değil canını da vermekten kaçınmaz. Tarihimiz bunun örnekleriyle doludur. Ancak koronavirüs karşısında bütün devletler vatandaşlarına para aktarırken, bizde vatandaştan para toplanıyor. Burada bir terslik yok mu?"

Milletimiz fedakardır, ihtiyaç duyduğunda sadece malını değil canını da vermekten kaçınmaz. Tarihimiz bunun örnekleriyle doludur.



Ancak koronavirüs karşısında bütün devletler vatandaşlarına para aktarırken, bizde vatandaştan para toplanıyor.



Burada bir terslik yok mu? — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) March 31, 2020



