HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ahmet Davutoğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri: Burada bir terslik yok mu?

Ahmet Davutoğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri: Burada bir terslik yok mu?

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2020 22:09 | Son Güncelleme

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'nı eleştirdi. Davutoğlu yaptığı açıklamada, "Koronavirüs karşısında bütün devletler vatandaşlarına para aktarırken, bizde vatandaştan para toplanıyor. Burada bir terslik yok mu?" ifadelerini kullandı.

Ahmet Davutoğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri: Burada bir terslik yok mu?

Eski başbakanlardan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 aylık maaşını bağışlayarak başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'nı eleştirdi.

Ahmet Davutoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Milletimiz fedakardır, ihtiyaç duyduğunda sadece malını değil canını da vermekten kaçınmaz. Tarihimiz bunun örnekleriyle doludur. Ancak koronavirüs karşısında bütün devletler vatandaşlarına para aktarırken, bizde vatandaştan para toplanıyor. Burada bir terslik yok mu?"


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antalya'da korkunç olay! Genç kız odasında boğazından vurulmuş halde bulunduAntalya'da korkunç olay! Genç kız odasında boğazından vurulmuş halde bulundu
17 gündür karantinadaydılar! Tahliye edildiler17 gündür karantinadaydılar! Tahliye edildiler
Taksiciler isyanda: Müşteriler para yerine tuvalet kağıdı veriyorTaksiciler isyanda: Müşteriler para yerine tuvalet kağıdı veriyor
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Davutoğlu koronavirüs Recep Tayyip Erdoğan Milli dayanışma kampanyası

En Çok Okunan Haberler

Kanseri yendi, koronavirüse yenildi! Yoğun bakımdaki annelerine telsizle veda ettiler

Kanseri yendi, koronavirüse yenildi! Yoğun bakımdaki annelerine telsizle veda ettiler

Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 214'e yükseldi

Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 214'e yükseldi

Akaryakıtta çifte indirim! İşte yeni fiyatlar

Akaryakıtta çifte indirim! İşte yeni fiyatlar

'Şişme bebek aranıyor' dedi ortalık karıştı! 'Kes lan sesini'

'Şişme bebek aranıyor' dedi ortalık karıştı! 'Kes lan sesini'

İnfaz düzenlemesi Meclis'te

İnfaz düzenlemesi Meclis'te

İmamoğlu: Şu an pandeminin Türkiye'deki merkezi İstanbul

İmamoğlu: Şu an pandeminin Türkiye'deki merkezi İstanbul

İlginizi Çekebilir

Raflar boş kaldı, fiyatlar iki katına çıktı! Halk erzak sıkıntısı yaşıyor

Raflar boş kaldı, fiyatlar iki katına çıktı! Halk erzak sıkıntısı yaşıyor

Bakan Soylu koronavirüse yakalanan polis sayısını açıkladı

Bakan Soylu koronavirüse yakalanan polis sayısını açıkladı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Otobüsteki 46 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza ve 14 gün karantina

Otobüsteki 46 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza ve 14 gün karantina

Koronavirüs vakasına giden sağlık ekibine dehşeti yaşattılar

Koronavirüs vakasına giden sağlık ekibine dehşeti yaşattılar

Diğer Haberler
Bakan Soylu'dan 'koronavirüs' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'koronavirüs' açıklaması

Son dakika: Adana'da peş peşe depremler (AFAD-Kandilli son depremler)

Adana'da peş peşe depremler

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yardım toplama' açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yardım toplama' açıklaması

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal'dan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: İpin ucunun kaçtığı yerler var

Bilim Kurulu Üyesi: İpin ucunun kaçtığı yerler var

Konya'da umre dönüşü koronavirüs karantinasına alınanlar tahliye edildi

17 gündür karantinadaydılar! Tahliye edildiler

112'yi arayıp yardım istedi, gelen sağlık ekibine saldırdı

112'yi arayıp yardım istedi, gelen sağlık ekibine saldırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.