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  3. Ahmet Davutoğlu'nun A takımı belli oldu

Ahmet Davutoğlu'nun A takımı belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 15:55 | Son Güncelleme

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gerçekleştirdiği basın toplantısında A takımını açıkladı.

Ahmet Davutoğlu'nun A takımı belli oldu

Geçtiğimiz günlerde yeni partisini açıklayan ve genel başkan seçilen Ahmet Davutoğlu, A takımını açıkladı.

Davutoğlu'nun partisinin yöneticileri şöyle oldu:

Siyasi İşler Başkanı ve Parti Sözcüsü: Selim Temurci

Teşkilat Başkanı: Nedim Yamalı

Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı: Ayhan Sefer Üstün

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Selçuk Özdağ

Politika İzleme Kurulu Koordinatörü: Feridun Bilgin

Yerel Yönetimler ve Şehircilik Başkanı: Doğan Demir

İletişim Başkanı: Neslihan Çevik

Dış İlişkiler Başkanı: Ümit Yardım

Sosyal Politikalar Başkanı: Feramuz Üstün

Araştırma, Geliştirme ve Bilişim Başkanı: Etyen Mahçupyan

İnsan Hakları Başkanı: Vahdettin İnce

Parti İçi Eğitim Başkanı: Mehmet Ali Pulcu

Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı: Sema İlkin

Kadın Politikaları Başkanı: Habibe Çiftçioğlu Başer

Gençlik Politikaları Başkanı: Mustafa Gözel

İdari ve Mali İşler Başkanı: Abdullah Başçı

Genel Sekreter: Şenol Gürşan

Ahmet Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklamasıAhmet Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması
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Ahmet Davutoğlu gelecek partisi

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