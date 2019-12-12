Ahmet Davutoğlu'nun 'Gelecek Partisi'nin kuruluş dilekçesi Bakanlığa verildi

Yeni partinin kuruluş dilekçesini, Bakanlığa Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ, Feramuz Üstün, İzzettin Küçük, Nedim Yamalı ve Yeşim Karadağ iletti.

YARIN BİZZAT AÇIKLAYACAK

Ahmet Davuotoğlu’nun yarın düzenleyeceği bir basın toplantısıyla Gelecek Partisi’nin kuruluş programı ve kurucular kurulunu kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

AK Parti'den ayrılan isimler eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski başbakan yardımcısı ve ekonomiden sorumlu devlet bakanı Ali Babacan’ın ayrı ayrı yeni partiler kuracağı iddiaları uzunca bir süredir konuşulan konular arasındaydı.

