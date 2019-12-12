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Ahmet Davutoğlu'nun 'Gelecek Partisi'nin kuruluş dilekçesi Bakanlığa verildi

12.12.2019 13:55 | Son Güncelleme

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu öncülüğünde, AK Parti'den ayrılmış isimler tarafından bir süredir kurulması gündemde olan partinin kuruluş başvurusu, İçişleri Bakanlığı’na resmen yapıldı. Partinin ismi, “Gelecek Partisi” olarak belirlendi. Eski AK Partili isimler, kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na bugün teslim etti.

Ahmet Davutoğlu'nun 'Gelecek Partisi'nin kuruluş dilekçesi Bakanlığa verildi

Yeni partinin kuruluş dilekçesini, Bakanlığa Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ, Feramuz Üstün, İzzettin Küçük, Nedim Yamalı ve Yeşim Karadağ iletti.

YARIN BİZZAT AÇIKLAYACAK

Ahmet Davuotoğlu’nun yarın düzenleyeceği bir basın toplantısıyla Gelecek Partisi’nin kuruluş programı ve kurucular kurulunu kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

AK Parti'den ayrılan isimler eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski başbakan yardımcısı ve ekonomiden sorumlu devlet bakanı Ali Babacan’ın ayrı ayrı yeni partiler kuracağı iddiaları uzunca bir süredir konuşulan konular arasındaydı.

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gelecek partisi Ahmet Davutoğlu yeni parti

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Kılıçdaroğlu'nun Kankaları
ya fos çıkar bunlar fetonun kolu orta dogu temsilci idi Ahmet gül
geçmişten geleceğe bi yolculuk yapılacak. sinemalarda....
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