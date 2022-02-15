HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ahmet Davutoğlu'nun kayınpederi Hulusi Misge vefat etti

Ahmet Davutoğlu'nun kayınpederi Hulusi Misge vefat etti

15.02.2022 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun kayınpederi, eşi Sare Davutoğlu'nun babası Hulusi Misge hayatını kaybetti.

Ahmet Davutoğlu'nun kayınpederi Hulusi Misge vefat etti

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında kayınpederinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

DAVUTOĞLU'NDAN PAYLAŞIM

Davutoğlu paylaşımında, "Muhterem kayınpederim Hulusi Misge, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Yarın İstanbul Eyüp Sultan Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından merhumu vuslata uğurlayacağız." ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir kadın cinayeti daha! 4 aylık hamileydi, kıskançlık nedeniyle vahşice öldürüldüBir kadın cinayeti daha! 4 aylık hamileydi, kıskançlık nedeniyle vahşice öldürüldü
İğrenç tacizi sosyal medyadan paylaştı! Mağaza içinde kadına bakarak mastürbasyon yaptıİğrenç tacizi sosyal medyadan paylaştı! Mağaza içinde kadına bakarak mastürbasyon yaptı
Son seçim anketini Metropoll yayınladı! Dengeler değişiyor...Son seçim anketini Metropoll yayınladı! Dengeler değişiyor...
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Davutoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merve Boluğur'un seksi dansı ekrana gelince... "N'apsın adam tövbe etmiş"

Merve Boluğur'un seksi dansı ekrana gelince... "N'apsın adam tövbe etmiş"

Herkesi ilgilendiriyor... Banka hesaplarınızı kontrol edin: Sonuçları çok ağır olabilir!

Herkesi ilgilendiriyor... Banka hesaplarınızı kontrol edin: Sonuçları çok ağır olabilir!

Skandal sözler: Oktar'a 200 kadın getirdim

Skandal sözler: Oktar'a 200 kadın getirdim

Tüm dünya '16 Şubat'ı beklerken.... "Türkiye karşı çıkmalı"

Tüm dünya '16 Şubat'ı beklerken.... "Türkiye karşı çıkmalı"

Rusya'nın açıklamasına NATO'dan yalanlama

Rusya'nın açıklamasına NATO'dan yalanlama

Hamile eşini uçurumdan atmıştı! Cezası belli oldu

Hamile eşini uçurumdan atmıştı! Cezası belli oldu

İlginizi Çekebilir

Suriye'ye giderken vasiyetini yazmış!

Suriye'ye giderken vasiyetini yazmış!

Farkında olmadan her gün zehirleniyorsunuz!

Farkında olmadan her gün zehirleniyorsunuz!

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

2500 TL yüzük dalga konusu olmuştu! Yenisi...

2500 TL yüzük dalga konusu olmuştu! Yenisi...

Pandemi yüzünden vaka sayısı patladı! Göz ardı etmeyin

Pandemi yüzünden vaka sayısı patladı! Göz ardı etmeyin

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.