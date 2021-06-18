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  4. Ahmet Davutoğlu'nun konvoyunda kaza! Genel Başkan Yardımcısı ve bir çocuk yaralandı

Ahmet Davutoğlu'nun konvoyunda kaza! Genel Başkan Yardımcısı ve bir çocuk yaralandı

18.06.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli’ne gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun konvoyunda meydana gelen kazada, Genel Başkan Yardımcısı ve bir çocuk yaralandı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kırklareli’ne gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na eşlik eden konvoyda kaza meydana geldi. Kırklareli girişi Babaeski Kavşağında seyir halinde olan konvoyda bulunan Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin’in bulunduğu otomobil ile karşıdan gelen başka bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Sema Silkin ve kazaya karışan diğer araçta bulunan bir çocuk yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri her iki yaralıya ilk müdahaleyi yaparak, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Kaynak: İHA


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Kırklareli Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi Gelecek Partisi

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