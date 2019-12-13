Ahmet Davutoğlu'nun partisi Gelecek Partisi'ne bir belediye başkanlığı!

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, öncülüğünde başlatılan yeni parti kurma çalışmaları dün resmiyet kazandı. Davutoğlu'nunu ekibi İçişleri Bakanlığı'na başvuruda bulunarak, parti kurma işlemini resmen tamamlamış oldu.

İSİM LİSTESİ SIZDI

Yeni partinin ismi Gelecek Parti olarak belirlenirken; Kurucular Kurulu'ndaki isim listesi basına sızdı.

HALİL KULAK İSMİ DİKKAT ÇEKTİ

Kurucular Kurulu'nda dikkat çeken isimler yer aldı. VOA Türkçe’nin haberine göre bu isimlerden biri de Halil Kulak oldu.

GELECEK PARTİSİ BİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA SAHİP OLDU

Kurucu üye Kulak, 31 Mart seçimlerinde, bağımsız aday olarak Karaman’ın Sarıveliler ilçesi belediye başkanı seçilmiş ve bu görevini yürüten bir isim.

Böylelikle Gelecek Partisi, kuruluş aşamasıyla birlikte bir belediye başkanlığına da sahip olmuş oldu.





