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Ahmet Davutoğlu'nun partisiyle ilgili flaş açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.11.2019 13:19 | Son Güncelleme

AK Parti'den istifa ederek yeni bir parti kurma çalışmaları başlatan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun partisini birkaç hafta içinde hayata geçirmesi beklenirken, tüzük ve programın son aşamada olduğu kaydedildi. Reuters'a konuşan parti kurma çalışmalarına yakın bir yetkilinin 'Daha önce siyasette yer almış bazı isimlerin yanı sıra halen kamuda üst düzeyde görev yapmakta olan bazı isimler de partide görev alacak' dediği de ifade edildi.

Ahmet Davutoğlu'nun partisiyle ilgili flaş açıklamalar

Parti kurma çalışmalarına yakın bir yetkili, "Davutoğlu'nun kuracağı yeni partinin birkaç hafta içinde İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verilerek resmen kurulması bekleniyor. Artık yeni partiye dair son rötuşlar yapılıyor. 2020'ye kalması söz konusu değil. Şu anda Ankara'da genel merkez ve İstanbul'da il başkanlığı binaları tutuldu" dedi.

Davutoğlu'nun parlamenter sisteme dönülmesini önereceği belirtiliyor.

Yeni parti çalışmalarına başlamasının ardından disiplin kuruluna sevk edilen Davutoğlu Eylül ayında AK Parti'den istifa etmişti.

AK Parti'den ayrılan diğer bir isim olan Başbakan eski Yardımcısı Ali Babacan da yıl sonuna kadar ayrı bir parti kuracağını açıklamıştı.

"HALEN KAMUDA ÜST DÜZEYDE GÖREV YAPAN BAZI İSİMLER DE YENİ PARTİDE GÖREV ALACAK"

"Yeni parti için tüzük ve program çalışmaları son aşamaya geldi. Kısa sürede mevzuata dair altyapıya son şekli verilecek" diyen yetkili, "Kurucular kurulu büyük oranda hazır halde. Daha önce siyasette yer almış bazı isimlerin yanı sıra halen kamuda üst düzeyde görev yapmakta olan bazı isimler de partide görev alacak" dedi.

Aynı yetkili, temelde birçok kesimden insanın beklentilerini karşılayacak ve sorunların çözümünde ortak akılla hareket edecek bir parti kurulmasının hedeflendiğini kaydederek, "Türkiye'deki sorunlu olarak görülen bazı alanlarda arayış içinde olunduğu da listeyle birlikte görülecek. Babacan'ın kuracağı parti ile ortak hareket edilmesi konusunda artık alan daraldı. Çünkü iki taraf da kendi çizgisinde yürüyor. Ortak bir parti olmasının birçok faydası olacaktı elbette ancak bu konuda bir irade oluşmadı" dedi.

Kaynak: Reuters


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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Davutoğlu yeni parti

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