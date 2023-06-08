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Ahmet Davutoğlu: Olacak şey yoksullaşma

08.06.2023 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "10 gün içinde Türk Lirasının değer kaybı dolar karşısında yüzde 16. Hani nerede bu verilen sözler? Olacak şeyi söyleyeyim; yoksullaşma" dedi.

Ahmet Davutoğlu: Olacak şey yoksullaşma

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin il başkanları toplantısında konuştu.

"BAKIN NASIL SOYUYORLAR MİLLETİ?"

Davutoğlu, yoksulluğun giderek arttığını belirterek, "Daha kabine kurulalı üzerinden 10 gün geçti. 10 gün içinde Türk Lirasının değer kaybı dolar karşısında yüzde 16. Dolar 25,5 lirayı, Euro da 25 lirayı geçti. Yüzde 16 değer kaybı demek; 18 ay içinde Türk Lirası yüzde 16 değer kaybetmişti. Şimdi 10 gün içinde yüzde 16 değer kaybetti. Hani nerede bu verilen sözler? Olacak şeyi söyleyeyim; yoksullaşma. Bakın nasıl soyuyorlar milleti? Haziran ayı sonunda ücretlere artış yapacaklar. Temmuz - Ağustos ayından itibaren bu kur artışı enflasyonu tırmandıracak. Yüzde 20 - 30 civarında ücretlerde artış olacak belki. Ama önümüzdeki dönemde enflasyonda patlama yaşanacak. Çünkü zaten gördünüz benzine, motorine her yere zam geldi. Çünkü bunların meselesi halkın meselesi değil. Bunlar bir grup azınlığın rantiye politikacıları. Şimdi bunları anlatmak bizim görevimiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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