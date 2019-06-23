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Ahmet Davutoğlu, oyunu kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 15:40 | Son Güncelleme

Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu oyunu Göktürk'te kullandı

İSTANBUL (AA) - Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oylarını Nejat Sabuncu İlkokulunda kullandı.

Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ile Göktürk Merkez Mahallesi'ndeki Nejat Sabuncu İlkokuluna geldi. Burada vatandaşlarla ve sandık görevlileriyle selamlaşan Davutoğlu, 2238 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Oy verme işleminin ardından AA muhabirine açıklama yapan Ahmet Davutoğlu, seçim sonuçlarının İstanbul için hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Seçimlerin böyle barış ve huzur içerisinde geçmesi önemli. Seçimler Türkiye'de demokratik kültürün en asli unsurudur. Herkesin saygı duyduğu, herkesin süreçten mutmain olduğu bir şekilde seçimlerin tamamlanması başlı başına Türk demokrasisi için bir başarı olacaktır. Aziz İstanbul'umuza da tekrardan hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesini yaptı.

Oy kullandıktan sonra okuldan yürüyerek ayrılan Sare ve Ahmet Davutoğlu, okulun girişinde bekleyen simitçiden aldıkları simitleri basın mensuplarına ve vatandaşlara ikram etti.

Davutoğlu çifti, vatandaşlar ve çocuklarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

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Ahmet Davutoğlu Nejat Sabuncu İlkokulu oy kullandı

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