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Ahmet Davutoğlu Sakarya’da protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 20:09 | Son Güncelleme

Sakarya’ya gelen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, esnaf ziyaretleri sırasında vatandaşlar tarafından protesto edildi.Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Dostlar Platformu etkinlikleri kapsamında Sakarya’ya geldi.

Sakarya’ya gelen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, esnaf ziyaretleri sırasında vatandaşlar tarafından protesto edildi.
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Dostlar Platformu etkinlikleri kapsamında Sakarya’ya geldi. İlk olarak Adapazarı ilçesinde bulunan Orman Park’ta platform üyeleriyle buluşan Davutoğlu daha sonrasında Tozlu Camii çevresindeki esnafı ziyaret etti. Esnaf ziyaretlerini devam ettiren Davutoğlu, vatandaşlar tarafından protesto edildi. Ziyaret sırasında vatandaşlardan biri bağırarak, ”PKK’yı desteklemeyecek. Biz şehitler verdik. Ahmet Davutoğlu buraya gelemez. Yediği ekmeği pisleyenlerden değiliz biz. Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin. Siyaseti siyaset gibi yapacaksın” dedi.

Ahmet Davutoğlu Sakarya’da protesto edildi

Ahmet Davutoğlu Sakarya’da protesto edildi

Ahmet Davutoğlu Sakarya’da protesto edildi

Ahmet Davutoğlu Sakarya’da protesto edildi

Ahmet Davutoğlu Sakarya’da protesto edildi

Ahmet Davutoğlu Sakarya’da protesto edildi

Ahmet Davutoğlu Sakarya’da protesto edildi

Ahmet Davutoğlu Sakarya’da protesto edildi

Ahmet Davutoğlu Sakarya’da protesto edildi

Ahmet Davutoğlu Sakarya’da protesto edildi

Ahmet Davutoğlu Sakarya’da protesto edildi

Ahmet Davutoğlu Sakarya’da protesto edildi

Ahmet Davutoğlu Sakarya’da protesto edildi

Ahmet Davutoğlu Sakarya’da protesto edildi

Ahmet Davutoğlu Sakarya’da protesto edildi
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