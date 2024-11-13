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  4. Ahmet Davutoğlu TBMM'de ağlayarak isyan etti: Bu 5 canın hesabını nasıl vereceğiz!

Ahmet Davutoğlu TBMM'de ağlayarak isyan etti: Bu 5 canın hesabını nasıl vereceğiz!

13.11.2024 12:56
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İzmir'de yaşları 1 ila 5 arasında değişen 5 kardeşin yanarak can vermesi Türkiye'yi yasa boğdu. 5 çocuğun elektrikli sobadan çıkan yangında yaşamını yitirmesiyle ilgili AK Partili Özlem Zengin'in sözlerine isyan eden Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, TBMM kürsüsünde gözyaşlarını tutamadı. Davutoğlu "Gazze’deki çocuklardan bahsederken bu 5 canın hesabını nasıl vereceğiz biz" derken adeta gözyaşlarına boğuldu.

Türkiye 2 gün önce İzmir'in Selçuk ilçesinden kahreden bir haber aldı. Evde ısınmak için yakılan elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 1, 2, 3, 4 ve 5 yaşlarındaki 5 kardeş yaşamını yitirdi. Facia TBMM'de tartışmaya neden olurken siyasilerin gündeminde de yer buldu.

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AK PARTİLİ ZENGİN: TEK SEBEBİ PARASAL SEBEPLER DEĞİL

Olayla ilgili 'yoksulluk' tartışmaları alevlenirken AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin eleştirilere "Dönüyorsunuz dolaşıyorsunuz, her şeyi paraya bağlıyorsunuz. Bunun olmasının tek sebebi parasal sebepler mi? Değil. Bunun altında başka problemler de var" sözleriyle tepki göstermişti.

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DAVUTOĞLU HEM AĞLADI HEM İSYAN ETTİ

Bugün partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hem çocukların kahreden sonuna değinirken ağladı hem de Özlem Zengin'e isyan etti.

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"AYNAYA BAKARAK SÖYLÜYORUM VE KAHROLUYORUM"

Davutoğlu, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Alnı secdeye düşenlerin iktidarında bunları mı yaşayacaktık? Eleştirmek için söylemiyorum, aynaya bakarak söylüyorum ve kahroluyorum, utanıyorum.

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"GAZZE’DEKİ ÇOCUKLARDAN BAHSEDERKEN BU 5 CANIN HESABINI NASIL VERECEĞİZ!"

Bunları yolsuzlukları durduramadığımız, engelleyemediğimiz için kahroluyorum. Siyasi ahlak dedim dinlemediler, demek ki biz de dinletemedik, anlatamadık, çocuklarımızı koruyamadık. Gazze’deki çocuklardan bahsederken bu 5 canın hesabını nasıl vereceğiz biz!

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ÖZLEM ZENGİN'E TEPKİ GÖSTERDİ

Efendim, paraymış mesele... Hanımefendi, para ne demek? Siz hiç aç yatan çocukları gördünüz mü? En son ne zaman varoşlara gittiniz? Bir gecekonduda 5 çocuğuyla yaşayan anneyle dertleştin de para mı kaldı geriye?"

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NE OLMUŞTU?

Selçuk ilçesinde hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Melisa Akcan, pazartesi günü yaşları 1 ila 5 arasında değişen 5 çocuğunu evde bırakarak hurda toplamaya çıkmıştı. Çocuklar evde bulunduğu sırada ısınmak amacıyla kullanılan elektrikli soba bir anda devrilmiş, yangın çıkmıştı. Yangının kısa sürede büyümesiyle ev dumanla dolmuştu ve 5 kardeş içerde kapının kilitli olması nedeniyle mahsur kalmıştı. İçeride mahsur kalan Aras Bulut (1), Masal Işık (2), Aslan Miraç (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes (5) adlı kardeşlerin cansız bedenine ulaşılmıştı.

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ANNENİN HAREKETİ ŞAŞKINA ÇEVİRMİŞTİ

Çocuklarını sürekli evde bıraktığı tespit edilen annenin evden çıkarken kapı kolunu çıkarıp gittiği öğrenilmişti.

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Acılı anneden yeni gelişme... Acılı anneden yeni gelişme...
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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yangın kardeş
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