Ahmet Davutoğlu: Yönlendirilmiş anketler sizi yanıltmasın

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bartın Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen partisinin il kongresinde yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan onur duyduğunu belirterek, kongreye katılım sağlayan partililere teşekkür etti.

'HALKIN ÖNÜNDE DEĞİL, İÇİNDEYİZ'

Kongrelerinin hayırlara vesile olmasını dileyen Davutoğlu, pandemi şartlarına rağmen 67 il ve 330 ilçede örgütlendiklerini söyledi.

Geçen yıl parti kurmalarının ardından birçok partinin hayata geçtiğini dile getiren Davutoğlu, "Yeni partiler hayırlı olsun, burası yiğit meydanı. Herkes siyaset sahnesine çıkar, halkın önüne çıkar. İşte biz, halkın önünde de değil, içindeyiz. Toplumumuzun kılcal damarlarına kadar her bir ilinde, ilçesinde, beldesinde, köyünde, mahallesinde örgütlenene kadar teşkilatımıza durmak haramdır." diye konuştu.

Kongrelerinin bir formalitenin yerine getirilmesi için yapılmadığını, kongrelerin bir istişare, sohbet, muhasebe vesilesi olduğunu anlatan Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Sadece kongrede değil, sürpriz ziyaretlerle vatandaşları tek tek dinleyerek de muhasebe yapıyorum. Ardahan'da hayvancılık üzerine konuştuk. Sonra Batman'a gittik orada Güneydoğu'nun işsiz gençlerini konuştuk. Alanya'da yörük pazarına girdik, muz, domates üreticilerinden turizm sektörüne kadar her şeyi dinledik. Diyarbakır'a gittik, esnafla konuştuk. Bugün de Bartın'da, geldiğimiz andan itibaren esnafla konuşuyoruz, halkla dertleşiyoruz."