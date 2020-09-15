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‘Ahmet Emre Yıldır’ davasında esas karar çıkmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 18:22 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki akrabası Ahmet Emre Yıldır’a, 9 yaşından 18 yaşına kadar cinsel istismarda bulunduğu ve intiharına neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 68 yaşındaki Vedat Tarhan’ın bugün görülen duruşmasında tutukluluk halinin devamına karar verildi.Edirne Adliyesi’nde, 1.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki akrabası Ahmet Emre Yıldır’a, 9 yaşından 18 yaşına kadar cinsel istismarda bulunduğu ve intiharına neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 68 yaşındaki Vedat Tarhan’ın bugün görülen duruşmasında tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Edirne Adliyesi’nde, 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün beşinci celsesi görülen Ahmet Emre Yıldır davasında yine esas karar çıkmadı. Mahkeme heyeti, 9 yaşından 18 yaşına kadar cinsel istismarda bulunduğu ve Yıldır’ın intiharına neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 68 yaşındaki Vedat Tarhan’ın, tutukluluk haline devam kararı vererek, davayı ileri bir tarihe erteledi. Yıldır ailesinin avukatı Merve Uçanok, söz konusu olayı ve duruşma süreçlerini anlatarak, “Gerçekten ben bir hukukçu olarak isyan ediyorum. Bir hukukçu olarak buna isyan etmemek mümkün değil. Çünkü bugün burada adalet nerede kaldı? Adalet nerede kaldı biliyor musunuz? Adalet öldü. Aslında bu davada Emre’nin ölümüyle birlikte adalet öldü. Biz halen burada adalet arıyoruz belki. Çünkü biz bir söz verdik. O genç adam bir hukuk mücadelesi başlattı. Ona bu kötülükleri yapanın cezalandırılmasını istiyordu. Ve artık güneş doğsun istiyordu. Ve Emre’ye bunu yaşatan kişini cezalandırılması ve Emre’nin istediği o güneşin doğması için onu tüm kalbimle temsil ediyorum ve yargılamanın sonuna kadar da temsil etmeye devam edeceğim” dedi.

“Bu adam ölse bile bana yetmiyor”
Ahmet Emre Yıldır’ın, anne ve babası da duruşma sonrası sinir krizi geçirdi. Anne Yıldır, “Adalet istiyoruz, yavrumuzun kanı yerde kalmasın istiyoruz. Bu adam ölse bile bana yetmiyor. 25 yaşında fidanım gitti. Ben her gün toprakla konuşuyorum. Elbiselerini kokluyorum bana cevap vermiyor” dedi.

Öte yandan, Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün beşinci celsesi görülen davayı mahkemeye heyeti, 2 Kasım 2020 tarihine erteledi.

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