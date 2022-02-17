Ahmet Erdoğan'ın cenaze töreninde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri izleyenleri duygulandırdı. Ankara bulunan Hacı Bayram Camii'ndeki cenazede konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ahmet Erdoğan için Allah'tan rahmet diledi. Rize Ticaret Borsası Eski Meclis Başkanı ve Fazilet Partisi eski İl Başkanı Ahmet Erdoğan cenaze görüntülerinin televizyonda yayınlanmasının ardından merak konusu oldu. Peki Ahmet Erdoğan kimdir? Nereli? Fazilet Partisi Rize eski İl Başkanı Ahmet Erdoğan kaç yaşında öldü? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşmanın detayları ile Ahmet Erdoğan'ın hayatı ve biyografisine haberimizde yer verdik.

AHMET ERDOĞAN KİMDİR? NERELİ?

Ahmet Erdoğan, Rize Ticaret Borsası eski Başkanı'dır. Bir dönem Fazilet Partisi Rize eski İl Başkanı da olan Ahmet Erdoğan, Ulusal Çay Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan'ın babasıdır.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Ahmet Erdoğan için cenaze töreni düzenlendi.

FAZİLET PARTİSİ RİZE ESKİ İL BAŞKANI AHMET ERDOĞAN KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Fazilet Partisi Rize eski il başkanı Ahmet Erdoğan 70 yaşında hayatını kaybetti.

Ahmet Erdoğan'ın cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da cenazede yaptığı konuşmada, "Bizler de Müslümanlar olarak bu noktadaki şahadetimizi ifade ettik. Rabbim cennetiyle müşerref kılsın, cennetinde hepimizi buluştursun. Mülk suresindeki ayette bulan kardeşimizdi, hayatını bu şekilde geçirme gayreti içinde oldu, evlatlarını bu istikamette yetiştirdi. Rabbim ebedi alemde de bizleri kendisiyle buluştursun. Çok farklı bir dönemden geçiyoruz. Birliğimiz, beraberliğimiz çok çok önemli. Mümin olduğumuzun idrakiyle bu hayatı bu dünyada yaşamayı, ebedi aleme de ulus etmeyi nasip etsin. Ahmet Erdoğan kardeşim, yolun açık olsun. Rabbim mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.



