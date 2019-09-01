HABER

Ahmet Erkan’ı silahla vurarak öldüren şahıs tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2019 15:45 | Son Güncelleme

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Erkan’ı silahla vurarak öldüren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay, dün saat 13.30 sıralarında Adapazarı ilçesi Çökekler Mahallesi’nde meydana gelmişti.

Ahmet Erkan’ı silahla vurarak öldüren şahıs tutuklandı

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Erkan’ı silahla vurarak öldüren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, dün saat 13.30 sıralarında Adapazarı ilçesi Çökekler Mahallesi’nde meydana gelmişti. İddiaya göre, STB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Erkan ile E.Ş. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşanmış, yaşanan tartışma sonucu E.Ş. tabancayla ateş ederek Ahmet Erkan ve o esnada yanlarında bulunan E.A.’yı yaralamıştı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Erkan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, E.A.’nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan olay sonrası kaçarak kayıplara karışan şüpheli E.Ş.’nin peşine düşen polis ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdı'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdı
Sahilde çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü (2)Sahilde çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü (2)
Eşinin eve dönmesi için intihara kalkıştı, komutanın sözüyle vazgeçtiEşinin eve dönmesi için intihara kalkıştı, komutanın sözüyle vazgeçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Rusya'dan sert açıklama: Riske atıyor

Rusya'dan sert açıklama: Riske atıyor

Diagne'nin yeni takımı belli oldu!

Diagne'nin yeni takımı belli oldu!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Üzüm toplarken yılan soktu! Kurtarılamadı

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Otomobil bagajında yaralı bulunmuştu, hastanede hayatını kaybetti!

Bagajda korkunç halde bulunmuştu! Şüpheliler yakalandı

Anne ile kızının üzerine araç devrildi! Ölü ve yaralılar var

Anne ile kızının üzerine araç devrildi!

Lokantada garsona ateş açıldı, yemek yiyen genç öldü

Babasıyla lokantaya giden gencin feci ölümü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.