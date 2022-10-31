Ahmet Eşref Fakıbaba canlı yayında duyurdu! '10 gün önce tehdit aldım'

AK Parti'den istifa etmesiyle gündem olan Ahmet Eşref Fakıbaba, geçtiğimiz hafta Meral Akşener'in düzenlediği grup toplantısında İYİ Parti'ye katıldı. Rozeti Akşener tarafından takılan Fakıbaba, katıldığı canlı yayın programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"MİSAFİRHANEDE YAKALANMIŞ OLSAYDIM BELKİ ÖLECEKTİM"

Tehdit edildiğini söyleyen Fakıbaba," Hakaret değil sadece, tehdit... Belki yakalamış olsalardı öldüreceklerdi. Döveceklerdi, kıracaklardı. Onu bilemiyorum. Bu önemli bir olay. Misafirhanede yakalanmış olsaydım belki ölecektim." dedi.

"10 GÜN ÖNCE TEHDİT ALDIM"

Açıklamasının devamında Fakıbaba şunları ifade etti:

"Ben 10 gün öncesi yine müthiş bir tehdit aldım. Hemen savcılığa verdim. Buna hakimler savcılar karar verecek."



