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Ahmet Eşref Fakıbaba canlı yayında duyurdu! '10 gün önce tehdit aldım'

31.10.2022 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti ve milletvekilliğinden istifa ederek İYİ Parti'ye geçen eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Tehdit edildiğini söyleyen Fakıbaba, savcılığa başvurduğunu ifade etti. Fakıbaba açıklamasında 'Bu önemli bir olay. Misafirhanede yakalanmış olsaydım belki ölecektim' ifadelerini kullandı.

Ahmet Eşref Fakıbaba canlı yayında duyurdu! '10 gün önce tehdit aldım'

AK Parti'den istifa etmesiyle gündem olan Ahmet Eşref Fakıbaba, geçtiğimiz hafta Meral Akşener'in düzenlediği grup toplantısında İYİ Parti'ye katıldı. Rozeti Akşener tarafından takılan Fakıbaba, katıldığı canlı yayın programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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"MİSAFİRHANEDE YAKALANMIŞ OLSAYDIM BELKİ ÖLECEKTİM"

Tehdit edildiğini söyleyen Fakıbaba," Hakaret değil sadece, tehdit... Belki yakalamış olsalardı öldüreceklerdi. Döveceklerdi, kıracaklardı. Onu bilemiyorum. Bu önemli bir olay. Misafirhanede yakalanmış olsaydım belki ölecektim." dedi.

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"10 GÜN ÖNCE TEHDİT ALDIM"

Açıklamasının devamında Fakıbaba şunları ifade etti:

"Ben 10 gün öncesi yine müthiş bir tehdit aldım. Hemen savcılığa verdim. Buna hakimler savcılar karar verecek."


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Tehdit Ahmet Eşref Fakıbaba

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