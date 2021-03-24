Ahmet Gündoğdu kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Ahmet Gündoğdu biyografisi...

24 Mart yani bugün düzenlenen AK Parti'nin 7. Büyük Kongresi öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile 75 kişilik MKYK listesi oluşturulduğu söylendi. Erdoğan'ın açıkladığı 75 kişilik MKYK listesinde kimlerin bulunduğu da belli oldu. Peki bu isimlerden biri olan Ahmet Gündoğdu kimdir, nereli ve kaç yaşında?

AHMET GÜNDOĞDU KİMDİR?

1 Ocak 1961 tarihinde Gümüşhane Torul ilçesi Söğüteli köyünde dünyaya gelen Ahmet Gündoğdu'nun baba adı Mustafa, anne adı ise Emine'dir. Öğretmen olan Ahmet Gündoğdu, ilk öğrenimini köyünde, Erdemli İmam Hatip Lisesinde başladığı orta öğrenimini ise Giresun İmam Hatip Lisesinde tamamlamıştır. Ardından Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirmiştir.

Bakırköy Ticaret Lisesinde öğretmenlik yapmış olan Gündoğdu, askerliğini Kars-Selim Lisesinde Yedek Subay Öğretmen olarak tamamlamıştıkr. Milli Gençlik Vakfı ve Öğretmenler Vakfı Yöneticiliği, Eğitim-Bir-Sen Bakırköy İlçe Başkanlığı, İstanbul Şube Sekreterliği, Marmara Bölge Başkanlığı, Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel Başkanlığı; Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanlığı, Memur-Sen Genel Başkanı sıfatıyla; Ekonomik ve Sosyal Konsey, Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi, Anayasa Platformu ve Akil İnsanlar Heyeti Üyeliği gibi pek çok farklı görevde bulundu. Son olarak ise TBMM İdare Amiri olarak görev yapmıştır. Ahmet Gündoğdu orta düzeyde Arapça ve İngilizce bilmektedir ve evlidir.

