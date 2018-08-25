Ahmet Hakan: Hamza Dağ, Abdullah Gül'e vatan haini deseydi büyük tepki gösterirdim

AK Parti içerisindeki Abdullah Gül tartışmalarını kaleme alan Ahmet hakan, " Eğer Abdullah Gül, AK Parti içinde kalarak Erdoğan’a karşı aday olsaydı parti içinde demokratik bir yarışa girmiş olurdu. İşte o zaman Gül’ün “ihanet” ile suçlanması çok ama çok yakışıksız ve ayıp kaçardı." ifadelerini kullandı.

'ALINGANLIK GÖSTERMESİNE GEREK YOK'

Hakan, Abdullah Gül, AK Parti karşıtlarının adayı olmayı düşündü... Sorun burada! Bu noktada AK Parti’nin bir yetkilisinin kendisini “partiye ihanet” ile suçlamasında bir sakınca görmüyorum." diyen Hakan sözlerine şöyle devam etti:

Abdullah Gül, “Muhalefet ismim üzerinde birleşseydi aday olmayı düşünürdüm” açıklamasıyla AK Parti’den gelebilecek “ihanet” suçlamasına zemin hazırladı. O nedenle alınganlık göstermesine gerek yok.

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