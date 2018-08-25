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Ahmet Hakan: Hamza Dağ, Abdullah Gül'e vatan haini deseydi büyük tepki gösterirdim

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 10:23 | Son Güncelleme

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Abdullah Gül için 'ihanet etti' diyen Hamza Dağ'ı bir kez daha köşesine taşıdı. Hakan, "Dağ, Abdullah Gül için “Hareketimize ihanet etti” dedi, “vatan haini” demedi... Bu ikisi farklı şeyler... “Vatan haini” falan deseydi çok büyük tepki gösterirdim. Abdullah Gül, AK Parti karşıtlarının adayı olmayı düşündü... Bu noktada AK Parti’nin bir yetkilisinin kendisini “partiye ihanet” ile suçlamasında bir sakınca görmüyorum" diye yazdı

Ahmet Hakan: Hamza Dağ, Abdullah Gül'e vatan haini deseydi büyük tepki gösterirdim

AK Parti içerisindeki Abdullah Gül tartışmalarını kaleme alan Ahmet hakan, " Eğer Abdullah Gül, AK Parti içinde kalarak Erdoğan’a karşı aday olsaydı parti içinde demokratik bir yarışa girmiş olurdu. İşte o zaman Gül’ün “ihanet” ile suçlanması çok ama çok yakışıksız ve ayıp kaçardı." ifadelerini kullandı.

'ALINGANLIK GÖSTERMESİNE GEREK YOK'

Hakan, Abdullah Gül, AK Parti karşıtlarının adayı olmayı düşündü... Sorun burada! Bu noktada AK Parti’nin bir yetkilisinin kendisini “partiye ihanet” ile suçlamasında bir sakınca görmüyorum." diyen Hakan sözlerine şöyle devam etti:
Abdullah Gül, “Muhalefet ismim üzerinde birleşseydi aday olmayı düşünürdüm” açıklamasıyla AK Parti’den gelebilecek “ihanet” suçlamasına zemin hazırladı. O nedenle alınganlık göstermesine gerek yok.

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül erdoğan gamza dağ ak parti

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
HEPİNİZ KUKLASINIZ. HEP KUVVETLİDEN YANA KUKLASINIZ. KUVVETİ BİTTİMİ DE ASLAN KESİLİRSİNİZ.
abdullah gul saygili ve dik duruşlu bir insan keşke kendisi baskanlik yapsaydı tarzi ve üslubu siyasete cok uygun biridir
hayatımda abdullah gul kadar pısırık korkak etkisiz tepkisiz bir insan daha görmedim.insan bir cevap verir yaw bu kadarmi yani içeri alırlar beni diye düşünüyor az bile yapıyorlar aslında beter olsun
Bu ülkede konuşmak kolay değil ki
abdullah gül yeni parti kurmalı..
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