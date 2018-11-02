Ahmet Hakan: AK Parti ve MHP yerel seçimde ittifak yapabilir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "kendi yolumuzu çizeceğiz" çıkışı, ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "herkes kendi yoluna" açıklaması sonrası 24 Haziran seçimleri için bir araya gelen 'Cumhur İttfiakı bitiyor mu?' sorusu gündeme geldi.

Karşılıklı açıklamların ardından iki lider de ayrı ayrı kameralrın karşısına geçerek Cumhur İttifakı'nın sürdüğünü ancak yerel seçimde bir ittifak olmayacağını açıkladı.

Ankara kulisleri bu haberi daha henüz sindirmeye çalışırken, MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için AK Partili Melih Gökçek'i gündemine alması, iki parti arasındaki ipleri yeniden gerdi.

Gazeteci Ahmet Hakan, Hürriyet Gazetesi'ndeki bugünkü köşesinde, kulislerde MHP'nin AK Parti'ye 'bize mecbursun' mesajı vermek istediği, AK Partinin de bu mesajı aldığının konuşulduğunu yazdı.

Yerel seçim öncesi ittifak yapmama kararının iki partiye de zarar vereceğini savunan Hakan, iki parti arasındaki temasların yeniden başladığını belirterek şu ifadeleri kullandı;