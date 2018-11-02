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Ahmet Hakan: AK Parti ve MHP yerel seçimde ittifak yapabilir

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.11.2018 07:34 | Son Güncelleme

2019 yerel seçimleri için ittifak yapmama kararı alan AK Parti ile MHP arasında yeni gelişmeler yaşanıyor. İki parti arasında yeniden temaslara başlandığını belirten gazeteci Ahmet Hakan, "'Biz yeniden anlaştık, ittifak yapacağız' diye bir açıklama işitirseniz sakın şaşırmayın." diye yazdı.

Ahmet Hakan: AK Parti ve MHP yerel seçimde ittifak yapabilir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "kendi yolumuzu çizeceğiz" çıkışı, ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "herkes kendi yoluna" açıklaması sonrası 24 Haziran seçimleri için bir araya gelen 'Cumhur İttfiakı bitiyor mu?' sorusu gündeme geldi.

Karşılıklı açıklamların ardından iki lider de ayrı ayrı kameralrın karşısına geçerek Cumhur İttifakı'nın sürdüğünü ancak yerel seçimde bir ittifak olmayacağını açıkladı.

Ankara kulisleri bu haberi daha henüz sindirmeye çalışırken, MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için AK Partili Melih Gökçek'i gündemine alması, iki parti arasındaki ipleri yeniden gerdi.

Gazeteci Ahmet Hakan, Hürriyet Gazetesi'ndeki bugünkü köşesinde, kulislerde MHP'nin AK Parti'ye 'bize mecbursun' mesajı vermek istediği, AK Partinin de bu mesajı aldığının konuşulduğunu yazdı.

Yerel seçim öncesi ittifak yapmama kararının iki partiye de zarar vereceğini savunan Hakan, iki parti arasındaki temasların yeniden başladığını belirterek şu ifadeleri kullandı;

"YEREL seçimde AK Parti-MHP ittifakı suya düşünce...

Ufukta bu işten iki partinin de zarar göreceği ihtimali belirdi.

İşittiğime göre...

Ufaktan ufaktan yeniden temaslar başlamış.

Yakında AK Parti ve MHP’den...

“Biz yeniden anlaştık, ittifak yapacağız” diye bir açıklama işitirseniz sakın şaşırmayın."

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yerel seçim ak parti MHP ittifak Ahmet Hakan

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