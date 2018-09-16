Ahmet Hakan'dan 3. Havalimanı soruları: Çalışma Bakanı nerededir?

İstanbul'da yapımı süren ve 29 Ekim'de açılması planlanan yeni havalimanında işçiler yaşadıkları sorunları açıklayarak, taleplerinin karşılanmasını istedi. Konuyla ilgili olarak sosyal medyada da büyük tartışma yaşandı.
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan bugünkü yazısında bu konuyu kaleme aldı.
"Üçüncü Havaalanı olayları: İlle Reis mi devreye girmeli?" başlıklı yazısında işçilerin sorunlarını ve taleplerini hatırlatan Hakan, şu soruları yöneltti:
"Soruyorum:
Çalışma Bakanı nerededir?
AK Parti milletvekilleri neden gidip iddiaları incelememektedir?
Neden müfettişler olaya el atmamaktadır?
Ve hepsinden önemlisi...
Kimdir bir çırpıda çözülebilecek sorunların bu boyuta taşınmasına yol açanlar?"
NE OLMUŞTU?
Yeni havalimanı inşaatında çalışan işçiler kötü çalışma koşulları sebebiyle cuma günü eylem başlatmış ve aşağıdaki taleplerde bulunmuşlardı:
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