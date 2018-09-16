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Ahmet Hakan'dan 3. Havalimanı soruları: Çalışma Bakanı nerededir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 08:24 | Son Güncelleme

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü 'İlle Reis mi devreye girmeli?' yazısında, 3. Havalimanı'ndaki işçilerin eylemini kaleme aldı.

Ahmet Hakan'dan 3. Havalimanı soruları: Çalışma Bakanı nerededir?

İstanbul'da yapımı süren ve 29 Ekim'de açılması planlanan yeni havalimanında işçiler yaşadıkları sorunları açıklayarak, taleplerinin karşılanmasını istedi. Konuyla ilgili olarak sosyal medyada da büyük tartışma yaşandı.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan bugünkü yazısında bu konuyu kaleme aldı.

"Üçüncü Havaalanı olayları: İlle Reis mi devreye girmeli?" başlıklı yazısında işçilerin sorunlarını ve taleplerini hatırlatan Hakan, şu soruları yöneltti:

"Soruyorum:

  • Çalışma Bakanı nerededir?

  • AK Parti milletvekilleri neden gidip iddiaları incelememektedir?

  • Neden müfettişler olaya el atmamaktadır?

  • Neden işin içinde provokasyon var mı, yok mu meselesi aydınlatılmamaktadır?

Ve hepsinden önemlisi...

Kimdir bir çırpıda çözülebilecek sorunların bu boyuta taşınmasına yol açanlar?"

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NE OLMUŞTU?

Yeni havalimanı inşaatında çalışan işçiler kötü çalışma koşulları sebebiyle cuma günü eylem başlatmış ve aşağıdaki taleplerde bulunmuşlardı:

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Ahmet Hakan yeni havalimanı istanbul 3. havalimanı işçi eylemi

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Reisin sıkıntısı etrafinda yeterli derecede Ekip ve kadro yok Bu yuzden MHP ile ittifak önemli ayrıca; secim vaadi olarak Havaalanını yaptırmayacaz diyenlerin is bittikten sonrada "-ismide su olmalı" demeleride netur bir beyinsiz ve ne derecede yuzsuz olduklarınıda gosteriyor mesele Atatürk degil; Memleketin önünde set olabilecegini zanneden Takozlarin utanmadan Ataturk ün adini istismar etmeye çalışmaları. Devriniz kapandı nemal oldugunuzda artik herkesce biliniyor Siz gidin de bu secimde hanginiz HDP vereceksiniz onu tartışin Evinizde
@palermo544 MALIN ÖNDE BAYRAKLA GİDENİ OLDUĞUNU BU YAZINDA ANLATMIŞSIN. TEBRİKLER. KONUYU NERDEN NEREYE TAŞIMIŞSIN.
ilahi ahmet hakan kardeşim artık sen bile anlayamadıysan pes, hangi bakan acaba reisten habersiz ve izinsiz konuşabilecek fikir yürütebilecek karar verebilecek onlar sadece göstermelik kardeşim göstermelik:)))
adamlar hakları olan şeyleri istemiş yat kat istememiş ahmedo
kimseye işini yaptırmadığı için ülke bu halde zaten. din, ekonomi, eğitim, sağlık, hukuk uzman olmadığı alan yok. bakan nerede sendikalar nerede?
Sn.HAKAN sende de ne akıl var anlamak ne mümkün.Yahu RTE ne dedi hatırlatayım. 'OHAL var.İşçiler grev yapamaz.Siz üretin arkadaşlar.Biz varken işçiler grev yapamaz.,Bu da benim olayı anlamayanlara izahımdır.RTE.İŞÇİLERİ ÇALIŞTIRIN.HAK-HUKUK-ADALET derlerse bana gelsinler ben onlara HAK-HUKUK-ADALET nedir öğretirim. Ben kiiii YAHUDİ KATİLİKURTARIP,M.MARMARA ŞEHİTLERİNİ BİR ÇIRPIDA SATIVERENİM.
işçilerin bu eylemi solcular için bulunmaz bir ekmek kapısıdır..
@akdenizli.2 YAZIKLAR OLSUN HALEN DAHA SAĞ SOL DAVASI KONUŞUYORSUN İŞÇİNİN HAKKINI ARAMASI YASAK MI İNSAN GİBİ MUAMELE GÖRMESİ SUÇMU AYIP KARDEŞİM AYIP UTAN BÖYLE DÜŞÜNDÜĞÜN İÇİN
akpliler reislerini Allah'tan daha çok sevdikleri için onsuz tek kelime etmezler...
zubuk sen her boka maydonoz olma reis senin mahaleden arkadasin gibi konusma lagim faresi. aydin dogan finosu kes sesini otur yerine olan bir sey yok.
tek adam rejimi değil mi ? bence girmesinde mahsur yok :)
Bu maddelerin tümü yasal ve haklı 46 yıldır işin içindeyim Ne diyor bir maddede "Elden ücret verilmemesi" işin türkcesi şu; yani AKP'li rüşvetçi işverenin: Sigorta primini; Gelir vergisini İşsizlik sigortasını Damga vergisini düşük kesmemesi ve yatırmasına son vermesi. Bu çalışma ve aile sosyal bilmem ne bakanlığımı bunu önleyecek Bunu ilk mi duyuyorlar. İşverenlerin %80'i bunu yapıyor Oysa 193 sayılı GV Kanunu uyarınca vergi kaçakcılığından hapse atılmaları gerekir. Hırsız işverenlerin Eee sadece çalışma bakanlığına yüklenmeyin yani Maliye ne halt yiyor. Albayrak denen zibidi Damat nerede
Hürriyet satıldı tabiidir ki içindekilerle beraber bunlarda artık yandaş ve yalaka sınıfında değerlendiriliyor REİS kelimesi bile yalakalık ülke batmış gecelik faizler %24.5 olmuş ama adamın lakabı REİS
Çalışma bakanı tırışka..
Sendika ve grev sözcüğünü bir yerlerden hatırlıyorum
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