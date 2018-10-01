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Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 07:13 | Son Güncelleme

Gazeteci Ahmet Hakan "Alevilerin yaptığı yemek yenmez" diyen öğretmene tepki gösterdi. "Sen yeme ulan ayı" diyen Hakan, "Alevinin verdiği vergiyle ekmek yemiyor musun a be gerzek" ifadesini kullandı.

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Ahmet Hakan, "Alevilerin yaptığı yemek yenmez diyenlere söylenecek sözler" başlığıyla yayımlanan yazısında "Bu memleketin okullarından birinde öğretmenlik yapan bir soytarı 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' denmiş" hatırlatmasında bulundu.

"Bu tür soytarılara sadece şöyle şeyler söyleyip konuyu kapatmak lazım: Sen yeme ulan ayı. Git de zıkkımın kökünü ye" görüşünü dile getiren Hakan, şöyle devam etti:

Yuh! Oha! Çüş! Sana ancak Yezit elinden yemek yakışır. İnşallah Alevilerin elinden bir lokma ekmek yemeye muhtaç kalırsın. Senin elinden bırak yemeği, su bile içilmez. Alevinin elinden yemek yemek için önce insan olman lazım. Alevinin verdiği vergiyle ekmek yemiyor musun a be gerzek.

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NE OLMUŞTU?

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde bulunan bir ortaokulda din dersine giren öğretmen Alevilere hakaret etmişti. G.B. isimli öğretmen oruçtan bahsederken, Muharrem ayında Alevilerin oruç tuttuğunu fakat onların yaptığı yemeğin yenilmeyeceğini söylemiş, öğretmen olayın ardından görevden alındı.


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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Hakan Alevi öğretmen

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