Ahmet Hakan'dan alkol yasağı kararına tepki

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü "Doğruları ve yanlışlarıyla alkol tartışması" başlıklı yazısında, 17 günlük tam kapanma sürecinde, alkol satışının yasaklanmasını kaleme aldı.
Satışların tüm yurtta 17 gün boyunca yasaklanmasının yaşam hakkına müdahale olarak görülebileceğini belirten Hakan, Bilim Kurulu Üyesi olan Prof. Serap Şimşek Yavuz'un “Çok yersiz bir yasak. Hayretler içerisindeyim” sözlerine yer verdi.
Alkol satışının yasaklanmasına ek olarak tekel bayilerinin tamamen kapatılmasına da tepki gösteren Hakan, "Tekel bayilerini toptan kapatmak da neyin nesi?" ifadelerini kullandı.