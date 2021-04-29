Ahmet Hakan'dan alkol yasağı kararına tepki

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü "Doğruları ve yanlışlarıyla alkol tartışması" başlıklı yazısında, 17 günlük tam kapanma sürecinde, alkol satışının yasaklanmasını kaleme aldı.

BİLİM KURULU ÜYESİ ŞİMŞEK: HAYRETLER İÇERİSİNDEYİM

Satışların tüm yurtta 17 gün boyunca yasaklanmasının yaşam hakkına müdahale olarak görülebileceğini belirten Hakan, Bilim Kurulu Üyesi olan Prof. Serap Şimşek Yavuz'un “Çok yersiz bir yasak. Hayretler içerisindeyim” sözlerine yer verdi.

AHMET HAKAN'DAN TEPKİ

Alkol satışının yasaklanmasına ek olarak tekel bayilerinin tamamen kapatılmasına da tepki gösteren Hakan, "Tekel bayilerini toptan kapatmak da neyin nesi?" ifadelerini kullandı.



