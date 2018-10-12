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Ahmet Hakan'dan 'Atatürk' tepkisi: Müptezel olmaktan vazgeçin

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 07:52 | Son Güncelleme

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, 'Atatürk'ü eleştirmek hala yasak' diyenlere tepki göstererek 'müptezel olmaktan vazgeçin' ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan'dan 'Atatürk' tepkisi: Müptezel olmaktan vazgeçin

Ahmet Hakan, bugünkü yazısında Atatürk eleştirilerini kaleme aldı. 'Bu ülkede Atatürk’ü eleştirmek hâlâ yasak' diyenleri eleştiren Ahmet Hakan, şunları yazdı:

"Çıkmışlar, “Atatürk’ü eleştiriyorum” diyerek...

Atatürk’e hakaretler yağdırıyorlar!

Atatürk’e ağza alınmayacak küfürler ediyorlar!

Atatürk kelimesiyle kenef kelimesini aynı cümle içinde kullanıyorlar!

Atatürk’ün hatırasına sövmeyi alışkanlık haline getiriyorlar!

Atatürk’ün anasına babasına, soyuna sopuna iftiralar yağdırıyorlar!

Bin türlü yalanla Atatürk’ü sözde aşağılamaya çalışıyorlar!

Hakikatler yerine dedikodularla Atatürk’ü karalamaya kalkıyorlar!

Sonra da...

“Bu ülkede Atatürk’ü eleştirmek hâlâ yasak” falan diye poz yapıyorlar.

Yahu, siz önce “eleştiri” adı altında içinizdeki pislikleri dışa vuran birer müptezel olmaktan vazgeçin...

Sonra konuşuruz “Bu ülkede Atatürk’ü eleştirmek yasak mı, değil mi” meselesini."

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Ahmet Hakan Atatürk

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ne mutlu türküm diyene. M.Kemal ATATÜRK
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