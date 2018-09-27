Ahmet Hakan'dan Can Dündar'a: Alman kucağında soru sorana 'yiğit' denmez

Ahmet Hakan, "Alman himayesinde soru sorana yiğit denmez Can" başlığıyla yayımlanan yazısında yayımlanan yazısında Can Dündar'ı eleştirdi.
"Fırsatını bulacakmış ve Erdoğan’ın gözünün içine bakarak Türkiye’deki tutuklu gazeteciler hakkında soru soracakmış" diyen Hakan, "Böbürlenerek söylüyor bunu Can Dündar. Bir kahramanlık destanı yazacakmış gibi. Bir yiğitlik gösterisi yapacakmış gibi" ifadesini kullandı.
Hakan, şöyle devam etti:
"Can Dündar’a sadece şunu söylemek isterim: Alman himayesinde soru sorana yiğit denmez Can. Alman korumasında, Alman kucağında, Alman himayesinde, Alman mandasında istediğin kadar okkalı sorular sor. Asla kahraman olamazsın! Asla yiğit olamazsın!" (Yazının devamını okumak için tıklayınız)
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