Ahmet Hakan'dan Can Dündar'a Macron tepkisi!

Doğu Akdeniz'deki gerilim sürerken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı açıklamalar tepki çekmiş, Macron'un açıklamarına yanıt Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "benim Türk halkıyla değil, Erdoğan’la sorunum var" diyen Macron’un sözlerine cevaben "Sayın Macron, senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak. Sen tarih de bilmiyorsun. Fransa tarihini bilmiyorsun. Afrika'nın tarihi adeta Fransa'nın tarihidir. Cezayir'de bir milyon insanı öldüren sizsiniz, Ruanda'da 800 bin insanı öldüren sizsiniz." demişti.

CAN DÜNDAR'IN PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Türkiye ile Fransa arasındaki gerilim giderek tırmanırken Can Dündar'ın paylaşımı olay oldu.

Macron'un eğitim durumunu yazan Dündar "Macron'un eğitim durumu: Paris Ouest Nanterre La Défense Üniversitesi'nde felsefe bölümünü bitirdi. Paris Siyasal Bilgiler Enstitüsü'nden kamu idaresi alanında lisansüstü diploması aldı. Ulusal İdare Okulu'nda eğitim gördü. Stajını Fransa'nın Nijerya büyükelçiliğinde yaptı." ifadelerine yer verdi.

AHMET HAKAN'DAN CAN DÜNDAR'A TEPKİ

Dündar'ın açıklamalarına gazeteci Ahmet Hakan'dan tepki geldi. Hürriyet gazetesindeki bugünkü köşesinde Dündar'ın paylaşımını eleştiren Hakan, "Erdoğan düşmanlığının" Dündar'ı getirdiği noktaya dikkat çekti.

Hakan, Dündar için "Çakma Napolyon’un çakma askeri olmuş" ifadelerini kullandı.

