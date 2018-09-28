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Ahmet Hakan'dan 'Can Dündar' eleştirilerine yanıt: Yiğitlik gibi bir iddiam yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 07:11 | Son Güncelleme

Almanya'da yaşayan eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar için "Alman himayesinde soru sorana 'yiğit' denmez" diyen Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Hadi sen sor da senin yiğitliğini görelim" diyenlere cevap verdi. Kendisinin yiğitlik gibi bir iddiasının olmadığını savunan Hakan, "Ben sormam, soramam. Ayrıca bir cengâverlik yapıp sormaya kalksam da sordurmazlar bana." diye yazdı.

Ahmet Hakan'dan 'Can Dündar' eleştirilerine yanıt: Yiğitlik gibi bir iddiam yok

Gazeteci Ahmet Hakan, "Can Dündar yiğit değil de Ahmet Hakan yiğit mi?" başlığıyla yayımlanan yazısında "Can Dündar’a 'Almanya’nın rahat ve güvenli kucağından Erdoğan’a soru sormak yiğitlik değil' dedim ya, bazıları bana çemkiriyorlar: 'Hadi sen sor da senin yiğitliğini görelim'." ifadesine yer verdi.
Hakan, şöyle devam etti:

SORDURMAZLAR BANA

Benim yiğitlik gibi bir iddiam yok, hiç öyle havalar basmadım. Ben sormam, soramam. Ayrıca bir cengâverlik yapıp sormaya kalksam da sordurmazlar bana.

AKIN ATALAY'LARDAN, MURAT SABUNCU'LARDAN UTANIRDIM

Fakat kendi adıma rahatlıkla şunu söyleyebilirim: Atmazdım ya, kapağı bir biçimde Almanya’ya atsaydım; girmezdim ya, Alman Devleti’nin himayesine girseydim; oturmazdım ya, Alman Cumhurbaşkanı’nın kucağına otursaydım; asla ve kata çıkıp da “Erdoğan Almanya’ya gelince ona çok zor sorular soracağım!” falan diye hava basmaz, yiğitlik gösterisi yapmazdım. En azından Almanya’ya kapağı atmamayı tercih edip aylarca Silivri’de hapis yatmış dava arkadaşlarım Akın Atalay’lardan, Murat Sabuncu’lardan falan utanırdım.

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Ahmet Hakan Can Dündar

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