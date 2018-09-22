Ahmet Hakan'dan çok sert sözler: Reza denilen soytarı...

ABD ziyareti sırasında gözaltına alınarak tutuklanan ve yargılama sırasından sanıklıktan tanıklık sandalyesine geçen Reza Zarrab, lüks mekanlardaki yeni görüntüleri ile yeniden gündemde. Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan bugünkü yazısında, Reza Zarrab için 'Lanet olası federallere rüşvet mi verdin Reza?' sorusunu sordu.

'Ülkesini satan Reza denilen soytarı, ABD’de...' ifadelerini kullanan Hakan, şunları söyledi:

"En lüks lokantalarda fink atıyor.

En lüks otellerde keyif çatıyor.

En lüks arabalarda sefa sürüyor.

“Nasıl oluyor bu iş?” sorusunun cevabını...

Dün bizim gazetede yayınlanan Razi Canikligil’in Reza haberinde buldum.

Razi Canikligil’in haberine göre...

ABD’li hukukçular, “Zarrab hukuken serbest kalamaz, böyle lüks yerlere gidebilmesi ancak federal ajanların kendisine tanıdığı ayrıcalıkla mümkün olabilir” demişler.

Hadi gelin hep birlikte haykıralım:

Lanet olası federaller!

Demek kaptınız rüşveti Reza’dan!"

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