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Ahmet Hakan'dan çok sert sözler: Reza denilen soytarı...

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 07:51 | Son Güncelleme

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, ABD'de yargılanan ve lüks mekanlardaki yeni görüntüleri ortaya çıkan Reza Zarrab'la ilgili olarak, 'Lanet olası federaller! Demek kaptınız rüşveti Reza’dan!' ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan'dan çok sert sözler: Reza denilen soytarı...

ABD ziyareti sırasında gözaltına alınarak tutuklanan ve yargılama sırasından sanıklıktan tanıklık sandalyesine geçen Reza Zarrab, lüks mekanlardaki yeni görüntüleri ile yeniden gündemde. Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan bugünkü yazısında, Reza Zarrab için 'Lanet olası federallere rüşvet mi verdin Reza?' sorusunu sordu.

'Ülkesini satan Reza denilen soytarı, ABD’de...' ifadelerini kullanan Hakan, şunları söyledi:

"En lüks lokantalarda fink atıyor.

En lüks otellerde keyif çatıyor.

En lüks arabalarda sefa sürüyor.

“Nasıl oluyor bu iş?” sorusunun cevabını...

Dün bizim gazetede yayınlanan Razi Canikligil’in Reza haberinde buldum.

Razi Canikligil’in haberine göre...

ABD’li hukukçular, “Zarrab hukuken serbest kalamaz, böyle lüks yerlere gidebilmesi ancak federal ajanların kendisine tanıdığı ayrıcalıkla mümkün olabilir” demişler.

Hadi gelin hep birlikte haykıralım:

Lanet olası federaller!

Demek kaptınız rüşveti Reza’dan!"

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Hakan reza zarrab ABD

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
zarrabın önüne yatan bakanlara rüşvet yiyen oğullarına cari açığı düşüren hayırsever işadamımız diyen milletvekillerine bişey demiyecekmisin eyy ahmet hakan.
niye?bizimkilerde alip, pasa pasa yemediler mi!!yolunu bulmus adam(degil).cikinovaci ne olacak :))
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