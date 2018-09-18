Ahmet Hakan'dan 'Cübbeli Ahmet Hoca'ya yanıt: Protezperest

Ahmet Hakan ile 'Cübbeli Ahmet Hoca' arasındaki protez kol öpme polemiği devam ediyor. Bir şeyhin protez kolunu öperken çekilen fotoğrafı sonrası gündem olan 'Cübbeli Ahmet', Ahmet Hakan'ın eleştirileri için, 'Öpmek, hürmet alâmetidir. Tapma nişânesi değildir! Eğer öyle olmasaydı Ahmet Hakan’ın öptüklerinden Nişantaşı’na kadar tapınaklar dizilirdi' ifadelerini kullanmıştı.
Ahmet Hakan, 'Cübbeli Ahmet'e bugünkü yazısında yanıt verdi. Protez kol öpmesini eleştirdiği 'Cübbeli Ahmet'in, kendisine cevap verdiğini söyleyen Hakan, "Diyor ki:
Ben protezi öptüm... Senin öptüklerin ne olacak? Ne yapıyor böyle diyerek Cübbeli?Şu üç şeyi yapıyor: BİR: Din adına yaptığı hatalı bir davranışı, bu hataya işaret eden şahsın günahlarıyla temize çıkarmaya çalışıyor. İKİ: Gıybet ediyor, suizanda bulunuyor, töhmet altında bırakıyor... Dinin yasakladığı her şeyi yapıyor yani.
ÜÇ: Kendisini kurtarmak adına başkalarının günahlarını topluma yayarak hem ehli Kuran’a, hem de ehlisünnete aykırı davranıyor. Şaşırdım mı peki? Asla!
Protezperest bir adamdan ne beklenir ki?"
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